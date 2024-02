Nomi Prins: Fed könnte im März dennoch umschwenken & Warnung vor massiver Bankenkrise

Mit einer falkenhaften US-Notenbank und einem starken US-Arbeitsmarktbericht rechnen die Märkte nun mit einer ersten Zinssenkung im Mai. Dr. Nomi Prins, Geo-Makro-Volkswirtschaftlerin und Bestsellerautorin, hält es jedoch nach wie vor für wahrscheinlich, dass die Fed im März einen Kurswechsel vornehmen wird, allerdings ohne Zinssenkungen. Prins äußerte sich in einem Interview mit Michelle Makori von Kitco News "In der Fragerunde am Mittwoch beantwortete [Powell] einige Fragen, die darauf hindeuteten, dass die Fed die Geldpolitik vor der zweiten Jahreshälfte auf andere Weise lockern könnte", meinte Prins. "Die quantitative Straffung, die im Spiel ist, wurde reduziert. QT wird also viel mehr QT Light." Auf der Pressekonferenz erklärte Powell: "Wir nähern uns dem Zeitpunkt, an dem Fragen über das Tempo [...] in den Vordergrund treten. Auf dieser Sitzung haben wir also einige Diskussionen über die Bilanz geführt, und wir planen, auf unserer nächsten Sitzung im März eingehende Diskussionen über Bilanzfragen zu führen."Prins fügte hinzu, dies bedeute, dass die Fed schon bei der nächsten Sitzung verschiedene Formen von QE einführen könnte. "Er deutete an, ohne es zu versuchen, dass es eine gewisse Bewegung hin zu verschiedenen Formen von QE geben könnte, bevor wir tatsächliche Zinssenkungen sehen", erklärte sie. Die Volkswirtschaftlerin erläuterte auch, wie das Notkreditprogramm der Fed, das Bank Term Funding Program (BTFP), das nach drei großen Bankenzusammenbrüchen im März letzten Jahres ins Leben gerufen wurde, dazu passt und warum es über sein Ablaufdatum am 11. März hinaus verlängert werden könnte.Der Hauptgrund für die Fed, QE einzuführen, wären nach Ansicht von Prins weitere Bankenzusammenbrüche. "Ich sehe durchaus das Potenzial für eine massive Krise im Bankensektor. Wir sind da noch nicht über den Berg. Wenn das passiert, wird QE Abhilfe schaffen, und das wird diesem speziellen Sektor durch die Schaffung von Liquidität helfen", so meinte sie.© Redaktion GoldSeiten.de