Eskalation im Erzgebirgt & irre Politiker-Forderung!

In der Nacht zum letzten Sonntag gingen in Oelsnitz/Erzgebirge mehrere landwirtschaftliche Maschinen eines Bauern in Flammen auf, der sich zuvor bei Bauernprotesten engagiert hatte. Eine Drohung an einer Fassade lenkt den Verdacht in eine Richtung.Die Wogen kochen weiter hoch. CDU Verteidigungsexperte Kiesewetter fordert, den Ukraine-Krieg nach Rußland zu tragen. Es müsse alles getan werden, damit die Ukraine strategische Ziele (Ministerien, Kommandoposten etc.) in Rußland treffen könne. Auch brauche man "grünes Licht" von US-Präsident Biden für die Lieferung von Taurus Marschflugkörpern. Im Falle des Zusammenbruchs der Ukraine rechnet Kiesewetter mit mindestens 10 Millionen weiteren Flüchtlingen.In den USA kontaktieren mehrere Großkonzerne das Unternehmen Aware, um die interne Kommunikation der Mitarbeiter zu überwachen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)