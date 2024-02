Ölpreis (Brent) - Nach Rücksetzer wieder aufwärts?

Der Ölpreis (Brent) fiel gestern zunächst noch etwas ab. Am Mittag kam es sogar zu einem kurzen Rückfall unter ein kurzfristiges log. 38,25-Retracement bei 80,86 USD. Dieser Rückfall wurde aber schnell aufgefangen. Anschließend drehte der Ölpreis wieder nach oben, läuft aber inzwischen seit mehreren Stunden seitwärts.Der Ölpreis könnte in den nächsten Stunden und Tage noch weiter anziehen und bis ca. 83,47 USD und sogar an den Abwärtstrend seit März 2022 bei aktuell 87,54 USD ansteigen. Ein Rückfall unter das gestrige Tagestief bei 80,50 USD könnte aber weitere Abgaben in Richtung 78,84 USD auslösen.© Alexander PaulusQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)