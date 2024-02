Gold und Silber sind solides Geld

Obwohl Tyrannen und Despoten seit Generationen versucht haben, durch Währungsabwertungsprogramme Geld aus dem Nichts zu schaffen, ist das Ergebnis immer dasselbe. Ein Zusammenbruch des Vertrauens in die von der Regierung ausgegebene Schrift führt zu einer erneuten Nachfrage nach gold- und silbergedecktem soliden Geld. Die Geschichte ist voll von Beispielen für dieses Phänomen.Der erste bekannte Fall einer Geldentwertung geht auf die Herrschaft von Dionysius dem Älteren (oder Dionysius I.) zurück, einem griechischen Tyrannen, der im 4. Jahrhundert v. Chr. über Sizilien herrschte. Um seine Kriege zu finanzieren, forderte Dionysius die gesamte vorhandene Währung ein und gab dann einfach eine neue Währung mit der doppelten Menge aus. Eine effektive Abwertung von 50%! Und damit war das Drehbuch für die Regierungen in den nächsten 25 Jahrhunderten geschrieben.Seitdem sind Hunderte von staatlich herausgegebenen Fiatwährungen gekommen und gegangen. Imperien sind aufgestiegen und Imperien sind zusammen mit dem Angebot und der Nachfrage nach ihrer Währung gefallen. Gegenwärtig erkennen wir alle den Untergang des amerikanischen Imperiums, da die Währung, die es stützt, in ähnlicher Weise abgewertet wird. Wie die Geschichte lehrt, wird die Zeit kommen, in der die Welt das Vertrauen in den US-Dollar verliert, und wenn dies der Fall ist, wird das Pendel unweigerlich wieder in Richtung der Wiedereinführung eines gesunden Geldes ausschlagen.Aus diesem Grund haben viele US-Bundesstaaten in den letzten zehn Jahren Gesetze erlassen, die die Verwendung von Gold- und Silbermünzen als gesetzliches Zahlungsmittel legalisiert oder eingeführt haben. Was bedeutet das? Vielleicht haben Sie den Begriff "gesetzliches Zahlungsmittel" schon einmal gehört, aber nie richtig verstanden, was er bedeutet. Wenn das der Fall ist, finden Sie hier eine gute Erklärung von Investopedia:"Was ist ein gesetzliches Zahlungsmittel?Ein gesetzliches Zahlungsmittel ist alles, was gesetzlich als Mittel zur Begleichung einer öffentlichen oder privaten Schuld oder zur Erfüllung einer finanziellen Verpflichtung anerkannt ist, einschließlich Steuerzahlungen, Verträgen und gesetzlichen Geldstrafen oder Schadensersatz. Die Landeswährung ist in praktisch jedem Land ein gesetzliches Zahlungsmittel. Ein Gläubiger ist gesetzlich verpflichtet, gesetzliche Zahlungsmittel zur Rückzahlung einer Schuld zu akzeptieren."In Bezug auf gesundes Geld und den Besitz von physischen Metallen sollte man sich vor Augen führen, was im US-Bundesstaat Arkansas Gesetz geworden ist. Letztes Jahr verabschiedete die Legislative von Arkansas einen Gesetzentwurf, der anschließend vom Gouverneur unterzeichnet wurde. Dieses Gesetz, AR HB 1718, legalisiert die Verwendung von physischem Gold und Silber als tatsächliche Währung im Bundesstaat. Die Einwohner von Arkansas können nun Zahlungen mit physischem Metall als Tauschmittel abwickeln, und auf diese Zahlungen werden keine zusätzlichen Steuern erhoben. Aber es ist nicht nur Arkansas.Mehrere andere Staaten haben sich der Bewegung angeschlossen, die Gold und Silber wieder als solides Geld und gesetzliches Zahlungsmittel für Transaktionen einführt. Der Bundesstaat Texas steht bei dieser Bewegung an vorderster Front. Der Staat machte erstmals 2015 von sich reden, als ein Gesetz verabschiedet wurde, das den Bau eines staatlichen Bulliondepots erlaubte. Die Pläne wurden erstellt, Bauunternehmen wurden beauftragt, und nur wenige Jahre später war die Einrichtung gebaut und voll funktionsfähig.Vor kurzem hat der Bundesstaat Texas versucht, mit der Einführung einer mit Gold und Silber unterlegten digitalen Währung einen Schritt weiter zu gehen. Obwohl dieser erste Versuch mit dem Titel TX HB 4903 gescheitert ist, können Sie sicher sein, dass die Maßnahme in naher Zukunft erneut zur Abstimmung gebracht wird. Wenn das Gesetz in Kraft tritt, wird Texas die erste gold- und silbergedeckte Digitalwährung ihrer Art ausgeben. Diese digitale Währung könnte dann als gesetzliches Zahlungsmittel für private Transaktionen innerhalb des Staates verwendet werden."Bei der Einführung der digitalen Währung gemäß Unterabschnitt (a)(2) stellt der Rechnungsprüfer sicher, dass eine Person, die im Besitz der digitalen Währung ist,1. die digitale Währung als gesetzliches Zahlungsmittel zur Begleichung von Schulden verwenden kann; und2. die digitale Währung auf elektronischem Wege leicht an eine andere Person übertragen oder abtreten kann."Was bedeuten all diese Entwicklungen für den Edelmetallanleger? Nun, wenn es Ihnen wie mir geht, dann halten Sie physisches Metall unter anderem deshalb, um sich vor einer Geldentwertung zu schützen. Wahrscheinlich wissen Sie aber auch, dass Gold und Silber schon seit Jahrtausenden als Geld verwendet werden. Die globale Finanzwelt mag derzeit Staatsanleihen als das zuverlässigste Tauschmittel im Handel ansehen. Da jedoch die Liste der US-Bundesstaaten, die Gold und Silber als gesetzliches Zahlungsmittel verwenden, wächst, wird auch die Anerkennung von Gold und Silber als Geld wachsen.Wenn die Welt dem Beispiel von Dionysius dem Älteren folgt und einen weiteren Währungsabwertungszyklus vollzieht, werden Gold und Silber wieder als solides Geld zurückkehren. Die globalen Zentralbanker wissen das. Die Gesetzgeber in mehreren US-Bundesstaaten wissen das. Und Sie wissen es auch. Bereiten Sie sich entsprechend vor, indem Sie diszipliniert und konsequent Ihr eigenes physisches Edelmetall erwerben.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 12. Februar 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.