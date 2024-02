Nach Massenverkauf 2023, Türkei kauft wieder Gold

Die Goldnachfrage der Zentralbanken hat den Markt in den letzten zwei Jahren dominiert, und dieser Trend wird sich laut einem Artikel von Kitco News voraussichtlich bis 2024 fortsetzen, wenn auch in etwas geringerem Tempo. In seinen jüngsten Kommentaren in den sozialen Medien wies Krishan Gopaul, Senior Analyst, EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) beim World Gold Council, darauf hin, dass die Reserve Bank of India und die Zentralbank der Republik Türkei ihre Goldreserven im ersten Monat des neuen Jahres aufgestockt hätten.Marktanalysten haben die offiziellen Goldreserven der Türkei genau beobachtet, da sie im vergangenen Jahr die größten Verkäufer waren. Im Frühjahr 2023 verhängte die Türkei ein Importverbot für Gold, um ihr wachsendes Leistungsbilanzdefizit zu verringern. Die Goldreserven der Zentralbank wurden angezapft, um die starke Investmentnachfrage zu befriedigen, da die türkischen Bürger physisches Gold kaufen, um ihre Kaufkraft vor der steigenden Inflation zu schützen. Diese erreichte 2022 zeitweise 85%.Nach drei Monaten mit erheblichen Verkäufen hat die Türkei seit Juni kontinuierlich Gold verkauft. Den Angaben des WGC nach, haben die Zentralbanken im vergangenen Jahr 1.037 Tonne Gold gekauft und damit den Rekord aus dem Jahr 2022 nur um 45 Tonnen verfehlt. In den letzten zwei Jahren war die Nachfrage der Zentralbanken doppelt so hoch wie der 10-Jahres-Durchschnitt. Laut WGC ist es unwahrscheinlich, dass die Nachfrage der Zentralbanken auf dem derzeitigen Niveau bleibt, und es wird erwartet, dass die Käufe im Jahr 2024 auf den langfristigen Durchschnitt zurückgehen werden.Für die Zukunft erwarten die Analysten, dass die Zentralbanken ihre Diversifizierung weg von US-Dollar fortsetzen werden, da sich der Trend zur Deglobalisierung verstärkt. "Wer könnte es Ländern, die in der US-Außenpolitik engagiert sind, verübeln, dass sie sich angesichts der großen Bandbreite an Aussichten für das nächste Jahr, je nachdem, wer Präsident wird, vom US-Dollar abwenden", meint Robert Minter, Direktor für Anlagestrategien der britischen Vermögensverwaltungsgesellschaft abrdn.© Redaktion GoldSeiten.de