Bis zum Mond, Alice!

Der "Drive for Five" (5.000 für den S&P 500) ist nun abgeschlossen. Mit einem Anteil von 29,6% an den "Magnificent Seven", den Mega-Cap-Aktien, die den Anstieg seit Ende Oktober angeführt haben, hat der S&P 500 diesen außergewöhnlichen Raketentreibstoff genutzt, um die 5.000er-Marke zu durchbrechen, ohne auch nur zu zucken. In meiner 45-jährigen Laufbahn, in der ich versucht habe, an den Finanzmärkten meinen Lebensunterhalt zu verdienen, habe ich eine Reihe von Schaukelkämpfen an den runden Zahlen des S&P miterlebt.Es schien immer ein paar Anläufe zu brauchen, um diese Niveaus zu erreichen, wie die 500er-Marke im März 1995, die 1.500er-Marke im April 2000 und erneut Ende 2007. In den Jahren 2018-2020 bedurfte es dreier gescheiterter Ausbrüche, bevor ein Tsunami fiskal- und geldpolitischer Anreize schließlich die 2.500er-Marke durchbrach und diese psychologische Marke ein für alle Mal besiegte, nachdem sie nur wenige Wochen zuvor 2.191 Punkte erreicht hatte.Ich will damit sagen, dass sich die Märkte normalerweise nicht über diese Meilensteine hinausbewegen, als ob es sie nicht gäbe; sie stoßen in der Regel auf Widerstand, der entweder durch Bewertungsextreme oder überkaufte Bedingungen hervorgerufen wird, die beide im heutigen Marktumfeld eklatant vorherrschen.Obwohl mich in diesen Tagen nichts mehr überraschen sollte, nachdem wir alle im Jahr 2020 Zeuge eines verschwenderischen fiskal- und geldpolitischen Wahnsinns geworden sind, muss ich gestehen, dass mich die Leichtigkeit, mit der der S&P die 5.000er-Marke mit nur einem bescheidenen Maß an feierlicher Fanfare erklommen hat, tatsächlich verwirrt und verblüfft hat. Es gab keine Hupkonzerte, keine Feierlichkeiten auf dem Parkett der NYSE, keine Freudentränen von Jim Cramer oder Bob Pisani.Vielmehr lag eine Spur von unverschämter Selbstgefälligkeit im Auftreten und in der augenzwinkernden Anerkennung, als ob es den CNBC-Kommentatoren fast peinlich wäre, an einem Ereignis teilzunehmen, das zu 100% das Ergebnis von Staatsausgaben - fiskalpolitischen Anreizen - war, von denen der Großteil der BIP-Zahlen abgeleitet wird.Die Bären (oder sollte ich sagen, die "vorsichtigen Anleger") da draußen würden auf den unmittelbaren "Nachlaufeffekt" der Zinsschocks verweisen, die den Finanzhorizont fast das ganze Jahr 2022 und mindestens die Hälfte des Jahres 2023 hindurch belagern, als zeitlich geprüften Grund, eine "harte Landung" zu erwarten, während die Legionen der Wuschelkopf-Bullen da draußen (die noch nie einen Bärenmarkt erlebt haben) verherrlichende und gelehrte Erklärungen abgeben, die niemals Templetons "teuerste vier Worte" verwenden. Aber wenn man sie in die Sprache des gewöhnlichen Anlegers übersetzt, klingen sie sehr ähnlich wie "diesmal ist es anders".Sie verweisen auf die Verbraucher und ihre "tiefen Taschen" und die Unternehmensgewinne, während sie die Billionen von Dollar an Defizitausgaben ignorieren, die das "Geschenk sind, das immer weiter gegeben wird", und dabei vergessen, dass die aufgeblähten Kosten für Waren und Dienstleistungen eine wichtige Komponente der Gewinnsteigerungen sind.Letzten Endes korrigieren sich jedoch alle Märkte, und zwar dann, wenn die Massen es am wenigsten erwarten. Die Probleme Ende Oktober letzten Jahres, als der S&P bei 4.103 Punkten stand, scheinen eine Generation her zu sein, und das alles nur, weil die Fed den Eindruck erweckte, dass eine echte "Kehrtwende" bevorstünde, was die Anleiherenditen in den Keller und die Aktienkurse in die Höhe trieb.Während die Fed in den letzten Wochen die "Kehrtwende"-Rhetorik zurückgeschraubt hat, ist das den Aktienjunkies egal, denn der Bullenmarkt ist mit aller Macht zurück, und nichts kann ihn aufhalten. Nun, er wird gestoppt werden, und zwar ohne dass ein Gong ertönt oder eine Alarmglocke ertönt. Bärenmärkte kommen wie Diebe in der Nacht; erst am Morgen wacht man auf und stellt fest, dass alles, was von Wert ist, einfach verschwunden ist.Ein gutes Beispiel dafür war der Lithium-Wahnsinn im letzten Sommer. Als der Sommer 2023 kam, konnten die Neulinge in der Lithiumbranche die zehn wichtigsten Gründe dafür nennen, dass sich der Preis von Lithium verdreifachen würde.Diese Neulinge in der Welt der Rohstoffinvestitionen, die ein Jahr zuvor noch nicht einmal sagen konnten, wie man Lithium buchstabiert, geschweige denn, wozu es verwendet wird, konnten im Sommer '23 die fünf größten Lithiumproduzenten der Welt und den Lithiumgehalt in jeder der als Autos getarnten elektrischen Zeitbomben von Elon Musk aufzählen. Als die Spitze schließlich eintraf, gab es in den nächsten 90 Tagen einen Twitter-Post nach dem anderen, in dem rationalisiert wurde, warum die Bagholder - äh, Investoren - ihre wertvollen Lithium-Investitionen halten sollten, anstatt in den sauren Apfel zu beißen und den Verlust hinzunehmen.Hier im Winter 2024 wurde der Lithium-Wahnsinn durch den Uran-Wahnsinn abgelöst, und jetzt können die Kinder die zehn Gründe aufzählen, warum die Produktionsprognose von Kazatomprom für ihren Junior-Uranexplorer, der 48 Kilometer von einem Raketenabschusssilo entfernt einen Claim abgesteckt hat, um eine "Nähe" zu allem "Nuklearen" zu haben, optimistisch ist.Um mich noch mehr auf die Palme zu bringen, las ich diese Woche von einem Explorationsunternehmen aus Vancouver, das im letzten Jahr seinen Namen geändert hat und nun "Battery Metals" heißt, wo früher das Wort "Resources" stand. Diese Woche kündigt das Unternehmen einen weiteren Schwenk an, indem es in einem Umkreis von hundert Kilometern um einen bekannten Uranfund ein Grundstück absteckt, und ich wette mit Ihnen, dass eine Namensänderung in "Uranium" oder so ähnlich auf der Tagesordnung steht.Das ist symptomatisch für die Spannungen im kanadischen Junior-Ressourcensektor, in dem das spekulative Kapital, das früher durch neue Entdeckungen enormen Reichtum schuf, so gut wie verschwunden ist. Es gibt Pools von Spekulationskapital, die von Cannabis über Kryptowährungen zu Lithium und Uran wandern, aber das ist etwas ganz anderes als frühere Junior-Ressourcen-Bullen.Im Jahrzehnt der großen Entdeckungen in den 1990er Jahren (und in geringerem Maße im Zeitraum von 2001 bis 2011) war das schiere Kapitalvolumen, das den Junioren zur Verfügung gestellt wurde, so überwältigend, dass es, gemessen an den für Bohrungen, Metallurgie und Absteckung ausgegebenen Dollar, viele Entdeckungen von Weltklasse gab, und zwar in allen Metallgruppen und an allen Standorten. Auf dem heutigen Markt hat die schlechte Performance der TSX Venture Exchange vielen Maklerfirmen Probleme bereitet, wie z.B. Canaccord, das einen erstaunlichen Schritt unternommen hat, um sich als "Vermögensverwalter" im Gegensatz zu einem "Transaktionsmakler" neu zu positionieren.In den 1990er Jahren wurde Canaccord von dem Bonvivant und Schalker Peter Brown aus Vancouver geleitet, dem wohl charmantesten Gentleman, der je in der Wertpapierbranche tätig war. Ich erinnere mich, dass Peter mich eines Nachmittags anrief, nachdem Mountain Province die gewaltige AK-47-Kimberlit-Entdeckung in Kanadas NWT gemacht hatte, und verlangte, dass ich "dem Management sage, dass sie mit Aber Resources fusionieren müssen, sonst...!"Die Canaccord von 1995 war ein gigantischer Dealmaker, der viele große Entdeckungen auf der ganzen Welt finanzierte, aber auch eine noch größere Anzahl von Entdeckungen, die es nicht waren. Dank kleinerer Boutiquen wie Canaccord, C.M. Oliver und McDermid St. Lawrence Chisholm wurde jedoch eine Menge Geld in einem damals äußerst robusten Arbeitsplatz für Junior-Ressourcen aufgebracht. Aber wie immer schweife ich ab.