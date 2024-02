Goldpreis fällt unter 2.000-Dollar-Marke, während hoher CPI Zinsängste schürt

Der Goldpreis fiel am Mittwoch im asiatischen Handel unter ein wichtiges Niveau, nachdem unerwartet hohe Inflationszahlen für Januar die Befürchtungen verstärkt hatten, dass die US-Notenbank die Zinsen noch länger auf hohem Niveau belassen könnte, geht aus einem Bericht von Investing.com hervor.Das gelbe Metall verzeichnete deutliche Verluste, nachdem der Spotpreis am Dienstag unter die viel beachtete Marke von 2.000 $ pro Unze gefallen war und Analysten nach dem Verlust dieses wichtigen Niveau vor weiteren möglichen Rückgängen warnten. Händler sprachen auch von einer baldigen Zinssenkung durch die US-Notenbank, was dem Goldpreis kurzfristig wenig Spielraum für eine Erholung lasse. Der Dollar stieg nach den Daten vom Dienstag auf ein Dreimonatshoch, was den Goldpreis weiter unter Druck setzte.Der Spotgoldpreis fiel erstmals seit Mitte Dezember wieder unter die Marke von 2.000 $ pro Unze. James Stanley, Senior Strategist bei FOREX.com, sagte, dass 1.975 $ bis 1.978 $ pro Unze wahrscheinlich das nächste Unterstützungsniveau für Gold sein werden, wie schon vor der Fed-Sitzung im Dezember.Die am Dienstag veröffentlichten Daten zum US-Verbraucherpreisindex (CPI) zeigen, dass die Inflation in den USA im Januar stärker als erwartet gestiegen ist, was die jüngsten Warnungen der US-Notenbank bestätigt, dass die anhaltende Inflation sie von einer Zinssenkung abhalten wird. Viele Händler setzen nicht länger auf Zinssenkungen im Mai und Juni, wobei viele noch immer eine 51%ige Chance auf eine 25-Basispunkte-Senkung im Juni sehen.Dennoch ist die Aussicht auf immer weiter steigende Zinsen ein schlechtes Zeichen für Gold, da höhere Zinsen die Opportunitätskosten für Investitionen in das gelbe Metall in die Höhe treiben. Dieser Trend hat in den letzten zwei Jahren größere Kursgewinne beim Gold verhindert.© Redaktion GoldSeiten.de