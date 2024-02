Lösen Gewerbeimmobilien die nächste Krise aus?

Die jüngsten Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten sind mit einem leichten Rückgang der auf das Jahr hochgerechneten Inflationsraten relativ positiv. Allerdings waren im Dezember nur drei Komponenten des US-Verbraucherpreisindex rückläufig. Unter der Oberfläche lauert ein anhaltender Inflationsdruck, der die von den Finanzmärkten eingepreisten Zinssenkungen zu untergraben droht.Die Anleger erwarten von der US-Notenbank, dass sie die Geldmaschine weiter auf Touren bringen, indem sie weitere Zinssenkungen und geldpolitische Lockerungen zur Unterstützung mehrerer Expansionsphasen in Aussicht stellt. In dieser Woge des glühenden Optimismus tauchen jedoch dunkle Wolken am Horizont auf: eine weitere Welle regionaler Bankenprobleme, die sich zu der aufkeimenden Krise auf dem gewerblichen Immobilienmarkt gesellen, wie ZeroHedge berichtet.Die Krise der Regionalbanken wurde mit Liquidität überdeckt, aber die Realität zeigte, dass die nicht realisierten Verluste in den Bilanzen der Banken im dritten Quartal 2023 auf ein Allzeithoch stiegen. Die Regionalbanken befinden sich nach wie vor in großen Schwierigkeiten. Nach Angaben der Anleihenratingagentur Moody's sitzen die großen US-Banken auf 650 Milliarden Dollar nicht realisierter Verluste.Im Immobiliensektor ist die Lage noch beunruhigender. Jüngste Berichte zeichnen ein düsteres Bild der gewerblichen Immobilienlandschaft: Die Zahl der Zahlungsausfälle steigt auf ein alarmierendes Niveau und die Zahl der notleidenden Kredite nimmt zu. Der Markt für Gewerbeimmobilien, einst ein Symbol für wirtschaftliche Stärke, Stabilität und Wohlstand, steht am Rande einer Krise. Die Ausfallraten bei Gewerbeimmobilien sind auf dem höchsten Stand seit zehn Jahren, und Immobilien im Wert von fast 80 Milliarden Dollar sind notleidend. Laut MSCI Real Assets und Fortune stieg der Wert von Immobilien, die in Konkurs gingen, von Kreditgebern zwangsversteigert wurden oder sich in Liquidation befanden, im dritten Quartal um netto 5,6 Milliarden Dollar. Auf Büroimmobilien entfielen 41% des Gesamtwerts von 79,7 Milliarden Dollar.Immobilienexperte John Smith stellt fest, dass die finanzielle Situation von Unternehmen eng mit der Performance von Gewerbeimmobilien verbunden ist. Insbesondere Unternehmensinsolvenzen haben eine Kaskade von finanziellen Auswirkungen auf Immobilienwerte, Mieteinnahmen und das Vertrauen der Investoren. Dies macht deutlich, wie wichtig es ist, den wirtschaftlichen Kontext zu verstehen, um die Risiken und Chancen auf dem Gewerbeimmobilienmarkt einschätzen zu können.Darüber hinaus üben Unternehmensinsolvenzen Druck auf die Werte von Gewerbeimmobilien aus, da notleidende Unternehmen Vermögenswerte liquidieren und ihren Immobilienbestand reduzieren. Dies kann zu sinkenden Mieteinnahmen und Belegungsraten führen und die finanzielle Situation von Immobilieneigentümern und Investoren verschärfen. Smith betont daher die Notwendigkeit proaktiver Risikomanagementstrategien, um die Auswirkungen von Unternehmensinsolvenzen auf gewerbliche Immobilieninvestitionen zu mindern.Was bedeutet das alles für die Federal Reserve? Die Fed befindet sich in einem Dilemma zwischen Inflation und Finanzstabilität. Einerseits erfordert der anhaltende Inflationsdruck eine Straffung der Geldpolitik und die Beibehaltung hoher Zinsen. Auf der anderen Seite droht das Risiko eines Zusammenbruchs des gewerblichen Immobilienmarktes eine Welle finanzieller Contagion mit weitreichenden Folgen für die Gesamtwirtschaft auszulösen.Subprime-Kredite werden nicht als Bedrohung angesehen, da sie nur einen kleinen Teil des Finanzsystems ausmachen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass das Risiko einer Contagion und eines Dominoeffekts von Unternehmensinsolvenzen und die Auswirkungen auf alle Immobilien, nicht nur auf Gewerbeimmobilien, nicht zu vernachlässigen sind. Es wird vermutet, dass die US-Notenbank Liquidität und Finanzstabilität der Inflationsbekämpfung vorziehen wird. Der Ansatz der Federal Reserve zur Finanzstabilität könnte jedoch auch zu einer Zombifizierung führen.Ein möglicher Ansatz der Federal Reserve könnte darin bestehen, die Zinssätze beizubehalten und die Geldpolitik weiter zu lockern. Dies allein wird jedoch nicht ausreichen, um die "Alles-Blase" aus 2020 zu bereinigen. Zinssenkungen könnten sich als unzureichend erweisen, um die Probleme im gewerblichen Immobiliensektor anzugehen, und sie könnten auch das Risiko erhöhen, den Inflationsdruck zu verstärken und weitere Vermögenspreisblasen zu schaffen. Unnötige Konjunkturprogramme und extrem niedrige Zinsen belasten die Wirtschaft, und die Inflation untergräbt die Realwirtschaft. Die Geldpolitik kann die Überbewertungen der letzten Jahre nicht dauerhaft kaschieren.Der Anstieg der Ausfallraten auf dem gewerblichen Immobilienmark stellt für die Federal Reserve eine große Herausforderung dar, die sie nicht mit Liquidität überdecken kann. Der Markt scheint zu glauben, dass dieses Thema irrelevant ist. ZeroHedge warnt allerdings zur Vorsicht.© Redaktion GoldSeiten.de