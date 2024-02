Todd Horwitz: Wir bewegen uns auf eine Katastrophe zu; Gold wird strahlen wenn Fiat crasht

In einem Interview sprach ITM News mit dem Marktexperten Todd "Bubba" Horwitz, dem Gründer von Bubba Trading. Horwitz hatte einige harsche Worte über die Genauigkeit der Wirtschaftsberichte der Regierung. "Die Inflation wird nicht sinken. Sie melden Ihnen Zahlen, die ungenau sind, aber niemand achtet auf die Korrekturen... Noch nie in der Geschichte hatten wir so viele Menschen, die von ihrer Kreditkarte leben und nur die Mindestzahlung leisten können, was bedeutet, dass sie diese Zahlung nie zurückzahlen können. Wir trudeln unkontrolliert in eine Katastrophe."Howitz glaubt nicht, dass die Fed die Zinsen senken sollte, da dies zu einer Überschuldung führen könnte: "Wir haben ein Monster entwickelt und geschaffen." Harte Worte fand er auch für den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, der in dessen Interview in 60 Minutes auf die Frage "Warum nutzen Sie 2% als Ihr Ziel?" nur mit "Ich weiß es nicht" antworten konnte.Im Bezug auf Chinas Rolle am Goldmarkt dieses Jahr, zeigt der Experte Zweifel. "China steckt in großen Schwierigkeiten. Niemand redet über die Probleme, die China hat. Nachdem sie erneut zugelassen haben, dass das Volk eine Mittelschicht bildet, versuchen sie diese nun wieder zu zerschlagen." Für Gold und Silber allgemein erwartet Horwitz einen weiteren Anstieg – möglicherweise auf ein Allzeithoch noch in diesem Jahr. Zahlen wie 2.200, -300 und -400 schließt er dabei nicht aus. "Ich denke, dass jedes Portfolio einen gewissen Anteil an Metallen haben sollte – physische Metalle, nicht Papier, sondern physisch," stellt er klar. Gold und Silber seien eine gute Anlageklasse, um sie in der Hinterhand zu haben, schließlich könne man sie irgendwann wieder als Währung brauchen, wenn die Zentralbanken das wertlose Fiat-System in den Sand gesetzt haben, so Horwitz.© Redaktion GoldSeiten.de