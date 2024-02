IAMGold Corp. hadert etwas, doch die Spannung steig

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen IAMGold konnte, im Rückblick zur vergangenen Analyse vom 25. Dezember , nicht nach oben hin ausbrechen. Was hierbei in der Konsequenz des Rückfalls unter die frische Unterstützung von 2,63 USD verblieb, ist ein weiteres Abtauchen bis zur Unterstützungsregion von 2,28 bis 2,41 USD. Seither lässt sich eine Seitwärtsphase definieren, welche zur Spannung einlädt. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Der Unterstützungsbereich von 2,28 bis 2,41 USD hielt erneut, was er versprach. Die Käuferschaft kehrte zurück und somit bleibt die Aktie buchstäblich unter der getitelten Spannung. Eine nahende Attacke auf den Widerstand von 2,63 USD erscheint dabei möglich, bevor es bei einer Etablierung darüber dann auch so richtig weiter bergauf gehen könnte. Sollte es nämlich zu einem nachgelagerten Ausbruch über den Widerstand von 2,80 USD kommen, so wäre mit einer weiteren Performance bis hin zur runden Marke von 3,00 USD und darüber hinaus bis 3,22 USD zu rechnen.Demgegenüber könnte es bei einem weiteren Verweilen unterhalb des Widerstands von 2,63 USD zu einem anhaltenden Seitwärtsgeschiebe kommen, welches einen Ausgang offen lässt. Rutschen die Notierungen dabei jedoch unter den kurzfristig etablierten Aufwärtstrend seit Ende 2023, so könnte es schnell einige Etagen tiefer gehen. Ein Rückgang unter 2,35 USD wäre hierbei als Trigger anzusehen.Dabei dürfte es in der Folge weiter abwärts bis mindestens 2,28 USD gehen, bevor darunter die Unterstützung bei 2,12 USD in Empfang genommen werden könnte. Dort wurde die Aktie bisher stets "aufgefangen", sodass sich dort ein Ende der begonnenen Verkaufswelle abzeichnen könnte. So oder so weckt der Titel definitiv Interesse und Bewegungsimpuls sind bei dem Verlassen der ausgebildeten Range durchaus zu erwarten.Der Widerstand bei 2,63 USD darf als maßgeblich zur weiteren Kursentwicklung auf der Oberseite interpretiert werden. Ein Anstieg darüber dürfte weitere Nachfrage triggern, sodass mit einem weiteren Impuls auf der Oberseite bis zum nächsten Widerstand bei 2,80 USD kalkuliert werden sollte. Oberhalb dessen wäre Luft bis 3,00 USD beziehungsweise 3,22 USD.Sollte sich die Seitwärtsphase mit Notierungen unter 2,35 USD gen Süden auflösen, so müsste man mit Anschlussverlusten rechnen. Dabei wären die Marken von 2,28 USD sowie darunter 2,11 USD zu nennen. Bei 2,11 USD erwartet die Verkäufer eine massive Unterstützungszone, sodass sich dort der Ausverkauf vorerst beruhigen sollte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.