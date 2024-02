Kitco-Umfrage: Analysten bezweifeln Goldstärke

Wie erwartet, orientierte sich der Goldmarkt in der letzten Woche an den Inflationsdaten. Die einzige größere Bewegung war der drastische Preisrückgang am Dienstagmorgen nach den unerwartet guten CPI-Daten für Januar. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 14 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren drei (21%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Acht (57%) erwarten hingegen einen Preisrückgang, während wiederum drei (21%) Analysten neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 221 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 94 (42%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 72 (33%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 55 (25%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de