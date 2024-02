Warum Silber aktuell interessanter ist als Gold

Der steigende Inflationsdruck hat den Goldmarkt in Mitleidenschaft gezogen. Obwohl das Edelmetall stark unter Druck geraten ist, bleibt es nach Ansichten einiger Analysten zumindest vorerst eine wichtige Stütze, berichtet Kitco News . Obwohl der Goldpreis die zweite Woche in Folge im Minus beendete, ging er mit einem deutlichen Abstand zu seinem Tiefstständen ins Wochenende, nachdem er die wichtige Unterstützung bei 2.000 $ gehalten hatte.Ole Hansen, Head of Commodity Strategy bei der Saxo Bank, sagte, dass Gold zwar kurzfristig unter weiteren Verkaufsdruck geraten könnte, er aber langfristig optimistisch bleibe. "Wir haben in den letzten Monaten mehrfach darauf hingewiesen, dass beide [Gold und Silber] wahrscheinlich in einer Sackgasse verharren werden, bis wir ein besseres Verständnis für künftige Zinssenkungen in den USA bekommen. Solange die erste Zinssenkung noch nicht erfolgt ist, kann es sein, dass der Markt sich selbst überholt und die Erwartungen an Zinssenkungen so hoch schraubt, dass die Preise für eine Korrektur anfällig sind", meinte der Experte.Hansen fügte jedoch hinzu, trotz der Risiken für niedrigere Preise dürfte die robuste physische Nachfrage in Asien den Goldpreis nach oben treiben. "Kurzfristig wird Gold wahrscheinlich zu kämpfen haben, da die Erwartungen einer Zinssenkung zurückgeschraubt werden. Insgesamt bin ich jedoch gespannt, wie die chinesischen Anleger auf die leicht gesunkenen Preise in [dieser] Woche reagieren werden. Ich glaube, dass die physische Nachfrage von Zentralbanken und Kleinanlegern, nicht zuletzt in China, weiterhin einen weichen Boden für den Markt bilden wird", bemerkte er.Julia Cordova, Gründerin von CordovaTrades und Autorin des wöchentlichen Newsletter The MoneyMaker, sieht weiteres Potential für Silber. "Silber scheint einen Boden gefunden zu haben", stellt sie fest. "Silber wird Gold in der kommenden Woche dramatisch übertreffen." Ähnlich denkt auch Machele Schneider, Head of Trading Education and Research bei MarketGauge. Sie meint sie schenke Silber mehr Aufmerksamkeit und stehe Gold völlig neutral gegenüber. "Ich ignoriere Gold, bis der Preis auf 1.920 $ fällt oder über 2.100 $ steigt", erklärte Schneider.Schneider meint außerdem, dass Silber aufgrund seiner robusten industriellen Nachfrage in einer perfekten Position sei, um von einer steigenden Inflation zu profitieren. "Wir steuern auf eine Inflation zu, auf die die Fed nicht unbedingt vorbereitet ist und die sie möglicherweise nicht kontrollieren kann, ohne Gold zu vernichten", vermutet die Expertin. "Niemand wird in Silber investieren, es sei denn, er macht sich Sorgen über die Inflation. Im Moment ist Inflation vielleicht das Einzige, worüber wir uns Sorgen machen müssen."© Redaktion GoldSeiten.de