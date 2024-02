US-Dollar ist das Beste vom Schlimmsten; Gold das Beste vom Besten

Unter den wichtigsten Fiatwährungen der Welt ist der US-Dollar heute "das Beste vom Schlechtesten". Das bedeutet, dass es keine besseren Alternativen gibt.Das gilt insbesondere, wenn man all den Unsinn und die Vermutungen bedenkt, die sich aus den Erklärungen der Vertreter der BRICS-Mitgliedsländer ergeben. Sowohl Russland als auch China bemühen sich in erster Linie darum, den Dollar in Missachtung und Verruf zu bringen. Ihre Motive haben jedoch nichts mit der Bereitstellung einer besseren Alternative zu tun. Ihr Anliegen ist egozentrisch und darauf ausgerichtet, ihre eigene Rolle und Kontrolle auf internationaler Ebene zu stärken, sowohl monetär als auch wirtschaftlich.Ihre Bemühungen werden von anderen souveränen Nationen unterstützt, die aus eigenen Gründen ebenfalls dem Club beitreten wollen. Diese Gründe laufen auf die Frage hinaus: "Was ist für mich drin?" Es gibt eine weitere, subtilere Logik hinter den Bemühungen, den US-Dollar zu Fall zu bringen. Da sie nichts Besseres zu bieten haben, ist das wahrscheinlichste Ziel, "den Feind zu Fall zu bringen". Wenn Sie damit Erfolg haben, könnten Sie Ihren eigenen Status standardmäßig erhöhen. Können Sie Ihrem eingeschworenen Feind zutrauen, eine bessere Alternative anzubieten?Was den US-Dollar betrifft, so taucht er auf, bevor man den Bodensatz erreicht, d.h. "die wertlosesten Teile von etwas". In der Welt der Fiatwährungen hat der US-Dollar nichts Vergleichbares. Der Titel "das Beste vom Schlimmsten" ist hilfreich, um die leeren Behauptungen der BRICS und anderer zu erkennen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Dollar ohne Fehler ist. Im Laufe des letzten Jahrhunderts hat der US-Dollar 99% seiner Kaufkraft verloren. Das ist das Ergebnis der Inflation, die von der Federal Reserve geschaffen wurde. Aber alle Regierungen inflationieren und zerstören ihre eigenen Währungen. Wem können Sie vertrauen?Es gibt nur eine akzeptable Alternative zum US-Dollar (oder jeder anderen Fiatwährung). Diese Alternative ist Gold. Aber das ist rückwärtsgewandt. Gold war Geld vor dem US-Dollar und allen Papierwährungen. Der Dollar und alle Papierwährungen sind Substitute für Gold.Eine Goldalternative kann aber nur funktionieren, wenn es eine 100%ige Konvertibilität gibt. Früher war das so, aber die US-Regierung hat ihr Versprechen nicht gehalten. Sie hat das Privileg der Konvertierbarkeit aufgehoben und ihre Währung wertlos aufgepumpt.Das entlastet auch andere Länder nicht. Auf der Konferenz von Bretton Woods nach dem Zweiten Weltkrieg gewährten andere Regierungen dem US-Dollar bereitwillig den Reservestatus anstelle von Gold. Sie taten dies, weil die Bindung an Gold die Bemühungen der Regierungen, ihre eigenen Währungen aufzublähen, einschränkte. (Sie können sich vor den Auswirkungen der staatlichen Inflation schützen, indem Sie physisches Gold besitzen - siehe Auronum.co.uk Natürlich kann ein Goldstandard funktionieren. Das Problem ist nicht die praktische Verwendung von Gold als Geld. Das Problem ist, ob die Regierungen es zulassen werden, dass er funktioniert. Wir sagten bereits, dass alle Regierungen ihre eigenen Währungen aufblähen und zerstören. Inflation ist die absichtliche Handlung von Regierungen und Zentralbanken, die Geld auf ewig schaffen. Selbst wenn Konvertierbarkeit besteht, ist der "Wert" von Fiatwährungen immer fragwürdig. Darüber hinaus würde jede praktische und realistische Rückkehr zur Verwendung von Gold von Finanzkrisen und wirtschaftlichen Verwerfungen begleitet werden. Die Heilung kann sehr schmerzhaft sein.Wohl oder übel dreht sich in der Finanz- und Wirtschaftswelt heute alles um den US-Dollar. Das ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach eine Tatsache. Wenn Sie eine wundersame Lösung für bestehende Probleme erwarten, indem Sie nach einer Alternative zum US-Dollar suchen, werden Sie diese nicht finden. Gold ist die bevorzugte Wahl als Geld und hat sich in der Vergangenheit als das "Beste vom Besten" erwiesen. Leider haben mehr als 100 Jahre Finanzmissbrauch große Probleme geschaffen, die gelöst werden müssen. Ja, man muss erst kränker werden, bevor man gesund werden kann. (siehe auch " Gold Price, Inflation, Dollar Collapse & BRICS ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 19. Februar 2024 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.