Goldpreis stagniert angesichts anhaltender Zinssenkungsängste

Der Goldpreis bewegte sich am Dienstag im asiatischen Handel in einer engen Spanne, da die Sorgen über höhere und längerfristige Zinssätze anhielten, während ein Feiertag in den USA für wenig unmittelbare Handelsimpulse sorgte. Dies geht aus einem Bericht von investing.com hervor. Das gelbe Metall fand an der Marke von 2.000 $ je Unze eine gewisse Unterstützung und erholte sich in den letzten beiden Handelssessions deutlich von einem Zweimonatstief. Auch nach der Erholung liegt der Goldpreis allerdings in seiner gewohnten Handelsspanne von 2.000-2.050 $, wie schon seit Beginn des Jahres.Während die zunehmenden geopolitischen Unruhen im Nahen Osten und zwischen Russland und der Ukraine dem Goldpreis in den letzten Handelstagen eine gewisse Unterstützung boten, wurden größere Kursgewinne des Edelmetalls weitgehend durch die Aussicht auf längerfristig höhere US-Zinsen gebremst. Nach einer Reihe US-Inflationsdaten für Januar, die besser als erwartet ausfielen, begannen die Trader, die Möglichkeit einer frühzeitigen Zinssenkung durch die US-Notenbank als geringer einzuschätzen, während mehrere Fed-Beamte ebenfalls vor Wetten auf eine frühzeitige Zinssenkung warnten.Steigende Zinsen sind ein schlechtes Omen für renditeschwache Anlagen wie Gold, da sie die Opportunitätskosten einer Investition in das gelbe Metall erhöhen. Die kurzfristigen Aussichten für Gold bleiben ungewiss, da auch andere Edelmetalle schwächelten.© Redaktion GoldSeiten.de