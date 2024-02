First Phosphate stellt Update hinsichtlich Pläne für Anlage für gereinigte Phosphorsäure bereit

Saguenay, 20. Februar 2024 - First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTC: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich, dem Markt ein Update hinsichtlich seiner Pläne für eine Anlage für gereinigte Phosphorsäure (PPA) im Hafen von Saguenay sowie über die Entwicklung des nordamerikanischen Lithium-Eisen-Phosphat- (LFP)-Batterien-Valleys in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec bereitzustellen.Am 21. November 2022 sprach John Passalacqua, CEO von First Phosphate, vor der Federation of Chambers of Commerce der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (FCC-SLSJ) und teilte mit lokalen Wirtschaftsführern und Politikern die Vision für die Schaffung eines LFP-Batterie-Ökosystems in der Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec. Herr Passalacqua stellte der FCC-SLSJ am 8. Februar 2024 ein weiteres Update bereit. Eine Aufzeichnung der Sitzung vom 8. Februar ist hier verfügbar: https://www.youtube.com/watch?v=CnarUchmXdgDie Errichtung einer PPA-Anlage und eines LFP-Batterie-Ökosystems für Nordamerika ist ein großes Unternehmen. Seit der Präsentation der Unternehmensvision im Jahr 2022 hat First Phosphate die folgenden progressiven Schritte gesetzt, um seine PPA-Anlage in Port Saguenay zu verwirklichen und die Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec als das LFP-Batterien-Valley Nordamerikas zu etablieren.Das Unternehmen hat seine interne vorläufige Machbarkeitsstudie für seine PPA-Anlage in Port Saguenay in Quebec abgeschlossen und ist im Begriff, Ingenieurbüros zu evaluieren, um eine potenzielle formelle Machbarkeitsstudie zu beginnen. Die gesamte PPA-Produktion wird vollständig internalisiert und auf die Entwicklung von kathodenaktivem LFP-Material (CAM) durch das Unternehmen und seine strategischen Partner beschränkt sein, um die bestehenden empfindlichen Gleichgewichte in der Phosphat- und Düngemittelindustrie nicht zu beeinträchtigen.Das Unternehmen hat ein vollständiges eigenes Finanzmodell für die zukünftige PPA-Anlage erstellt und ist bereit, Einzelheiten seiner Vormachbarkeitsstudie mit denjenigen zu teilen, die in der Lage sind, Synergien mit seinem bestehenden Netzwerk strategischer Partner zu schaffen.Das Unternehmen unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der Port Saguenay Authority, um sich Industrieland und einen Tiefseehafenzugang für die Errichtung einer PPA-Anlage zu sichern: https://firstphosphate.com/PortSaguenayDas Unternehmen unterzeichnete eine Absichtserklärung mit NorFalco Sales (NorFalco), einer Sparte von Glencore Canada Corporation, um sich die Lieferung von Schwefelsäure (eine Schlüsselkomponente bei der Herstellung von PPA) für seine zukünftigen Industrieanlagen in Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec zu sichern:https://firstphosphate.com/norfalcoDas Unternehmen hat sein Phosphaterz in der Pilotproduktion erfolgreich zu einem aufbereiteten Phosphatkonzentrat mit etwa 41 % reinem P2O5 (etwa 97 % reiner Apatit) konzentriert und eine Pilotanlage zur Herstellung von Ausgangsmaterial für die PPA-Produktion entwickelt: https://firstphosphate.com/pilotplantDas Unternehmen hat sein aufbereitetes Phosphatkonzentrat zu Phosphorsäure in Handelsqualität (MGA) und anschließend zu PPA in Lebensmittel-/Batteriequalität auf Pilotebene umgewandelt: https://www.firstphosphate.com/phos_acidDas Unternehmen hat eine saubere, schuldenfreie Kredithistorie und war in der Lage, einen LOI von der Export-Import Bank of the United States (EXIM) zu erhalten, um eine stabile, staatlich unterstützte Finanzierung für eine PPA-Anlage bereitzustellen und gleichzeitig das Ausmaß der Eigenkapitalverwässerung für die Aktionäre zu begrenzen.https://firstphosphate.com/eximDas Unternehmen handelte mit unterschiedlichen Anbietern von LFP-Produktionstechnologien Abkommen hinsichtlich der nachgelagerten Abnahme seiner PPA-Produktion sowie der Belieferung unterschiedlicher LFP-Marktsegmente aus:https://firstphosphate.com/abfhttps://firstphosphate.com/ultion-technologies-mouhttps://firstphosphate.com/IntegralsPowerhttps://firstphosphate.com/lithium-australia-mouhttps://firstphosphate.com/sunchemhttps://firstphosphate.com/ipl_jdaÜber das Comité de maximisation des retombées économiques regional (CMAX) hat das Unternehmen direkte Beziehungen zu Unternehmen, Vertragspartnern und Lieferanten in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in Quebec aufgebaut, die Erfahrung mit umfassenden Industrieprojekten haben. Das Unternehmen hat von CMAX den Status eines regionalen Großprojekts erhalten: https://firstphosphate.com/CRP-CMAXCEO John Passalacqua und Chief Geologist Gilles Laverdière haben alle drei lokalen Innu-Communitys (Essipit, Mastheuiatsh, Pessamit) persönlich besucht und sich mit der lokalen Führung getroffen, um das Projekt zu präsentieren und einen Dialog herzustellen. Armand Mackenize, ein Bergbauexperte der Innu First Nations, wurde in das Advisory Board des Unternehmens aufgenommen. Groupe Conseil Nutshimit-Nippour wurde mit der Analyse der sozialen und ökologischen Auswirkungen und First Nations Drilling mit den Explorationsarbeiten beauftragt:https://firstphosphate.com/armandmackenziehttps://firstphosphate.com/le-groupe-conseil-nutshimit-nippourhttps://firstphosphate.c vaom/first-nations-drillingDas Unternehmen hat im Jahr 2023 bei Quebec Hydro einen formellen Antrag auf die Zuteilung von sauberem Strom für die PPA- und LFP-Anlagen gestellt und um Berücksichtigung der Rückspeisung von Strom in das Wasserversorgungsnetz ersucht, falls im Hafen von Saguenay eine Schwefelsäureanlage errichtet wird. Die Anträge des Unternehmens liegen bei Hydro Quebec Lots #2 und #3, eine Antwort ist noch ausstehend.https://www.hydroquebec.comIm Januar 2024 erkannte die Regierung von Quebec auf Betreiben des Unternehmens und anderer Apatit (Phosphat) als kritisches und strategisches Mineral an. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen ein starkes Unterstützungsschreiben für seine Aktivitäten und die geplante PPA-Anlage von Mario Simard, Mitglied des Parlaments für den Wahlkreis Jonquière in Quebec, stellvertretender Vorsitzender des ständigen Parlamentsausschusses für Rohstoffe und Kritiker für Rohstoffe für den Bloc Québécois.https://firstphosphate.com/phosphate-added-critical-minerals-listhttps://firstphosphate.com/mariosimard.pdfAm 30. Januar 2024 gab Arianne Phosphate (TSX-V: DAN) bekannt, dass es mit der Arbeit an einer vorläufigen Machbarkeitsstudie begonnen hat, um eine nachgelagerte Anlage für gereinigte Phosphorsäure in der Region zu errichten und der Region Saguenay die Möglichkeit zu geben, sich im globalen Batterie-Ökosystem zu etablieren. First Phosphate freut sich darauf, mit allen interessierten Parteien zusammenzuarbeiten, um das Bewusstsein für die Region Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec zu schärfen und jene Infrastruktur zu errichten, die für die Verwirklichung der Vision von First Phosphate erforderlich ist, die Region Saguenay-Lac-Saint-Jean zum LFP-Batterien-Valley Nordamerikas zu machen.https://www.arianne-inc.com/news/arianne-phosphate-advances-prefeasibility-study-for-a-purified-phosphoric-acid-planthttps://firstphosphate.com/ChambresCommerceGeplanter Standort der ersten Phosphat-PPA-Anlage im bestehenden Hafen von Saguenayhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/73646/Feb2224PPA_Plant_final_de_PRcom.001.jpeg First Phosphate ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an lizenzfreien bezirksgroßen Landansprüchen, die es aktiv erschließt. Bennett Kurtz, CFO
bennett@firstphosphate.com
Tel: +1 (416) 200-0657
Investor Relations: investor@firstphosphate.com
Media Relations: media@firstphosphate.com
Webseite: www.FirstPhosphate.com 