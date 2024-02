Der Dollar drosselt Gold

Der Goldpreis hat gerade einen beträchtlichen Rückgang erlitten, nachdem die jüngste CPI-Inflation höher als erwartet ausgefallen war. Als der Goldpreis unter die psychologisch wichtige Marke von 2.000 Dollar zurückfiel, flammte der Pessimismus auf. Da die technischen Daten des Goldes jedoch weiterhin stark und zinsbullisch sind, war dies unangebracht. Obwohl der Goldpreis per Saldo seit Jahren ansteigt, wird sein Aufwärtstrend durch den US-Dollar gebremst. Dessen Aufschwünge bei Nachrichten über die falkenhafte Fed-Politik bremsen den Goldpreis vorübergehend.Um erfolgreich zu handeln, müssen wir unsere eigene Gier und Angst unterdrücken und uns emotional neutral verhalten. Das ist schwierig, wenn sich die Preise schnell bewegen und unsere Gefühle durch unseren angeborenen Hang zu unmittelbaren Belohnungen überwältigen. Wir Händler übergewichten bei unseren Entscheidungen das jüngste Marktgeschehen und extrapolieren es oft bis ins Unendliche. Das Mittel dagegen ist, aktiv die Perspektive zu wahren und die jüngsten Marktbewegungen nur in einem breiteren Kontext zu betrachten.Der Goldpreis fiel am Dienstag nach dem jüngsten US-Verbraucherpreisindex-Inflationsbericht für Januar um 1,3% auf 1.993 Dollar. Dies war der stärkste Rückgang des Goldpreises an einem Tag und der erste Schlusskurs unter der 2.000-Dollar-Marke seit Mitte Dezember. Sowohl die Gesamt- als auch die Kernpreise stiegen sowohl auf Monats- als auch auf Jahresbasis schneller als von Volkswirtschaftlern prognostiziert. Erstere stiegen im vergangenen Monat um 3,1% im Jahresvergleich und damit stärker als die erwarteten +2,9%. Das machte es der Fed schwerer, die Zinsen zu senken.Die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zinssenkung in diesem Zyklus auf der nächsten FOMC-Sitzung Mitte März vorgenommen wird, sank auf nur noch 8%, während die erwarteten Zinssenkungen der Fed im Jahr 2024 insgesamt auf 95 Basispunkte zurückgingen. Nur einen Monat zuvor lagen sie noch bei 80% und 170 Basispunkten! Da höhere Zinssätze auf längere Sicht wahrscheinlicher wurden, stieg der Referenzindex für den US-Dollar um beachtliche 0,7% an. Dies löste zwangsläufig beträchtliche bis umfangreiche Verkäufe von Goldfutures aus.Der Absturz des Goldpreises um 1,3% unter die Marke von 2.000 Dollar nach dem von der US-Notenbank befürchteten Anstieg des US-Verbraucherpreisindex verschreckte die Händler wirklich. Dies zeigte sich deutlich daran, dass die gehebelten Goldersatzpapiere Silber und der führende börsengehandelte Goldaktienfonds GDX an diesem Tag um 2,9% bzw. 5,1% einbrachen. Absurderweise wurden diese wichtigen Goldaktien auf das Niveau von Anfang Oktober zurückgedrängt, als dieser Goldaufschwung bei 1.820 Dollar seinen Anfang nahm! Dennoch lag der Goldpreis selbst nach diesem CPI um 9,5% höher.Die negativen Auswirkungen auf die Goldpreisstimmung am Dienstag waren also viel schlimmer, als es der Abwärtstag rechtfertigte. Da ich im Bereich der Finanznachrichten tätig bin, höre ich von vielen Händlern. Mein E-Mail-Verkehr war nach der positiven CPI-Überraschung ziemlich niedergeschlagen und von der Sorge geprägt, dass Gold in Schwierigkeiten geraten könnte. Mehrere Leute warnten mich sogar vor einem ominösen neuen Abwärtstrend bei Gold! Das hat mein Interesse geweckt, so dass ich mich auf die Suche nach den Charts machte.Längerfristige Preischarts sind das beste Instrument, um den Überblick zu behalten und die jüngsten Marktbewegungen in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Hier wird der Goldpreis dem USDX während der letzten Jahre überlagert. Der Rückgang des Goldpreises nach dem Anstieg des Consumer Price Index war zwar unangenehm, fällt aber im Großen und Ganzen kaum ins Gewicht. Gold befindet sich immer noch in der Nähe von nominalen Rekordhochs, wobei sowohl der jüngste Aufwärtstrend als auch der längere säkulare Aufwärtstrend intakt sind.Trotz der jüngsten Panikmache der US-Notenbank, die in dieser Woche zu einer Erhöhung des US-Verbraucherpreisindex geführt hat, sehen die technischen Daten für Gold hervorragend aus. Per Saldo hat sich der Goldpreis über mehrere Jahre hinweg erholt, von durchschnittlich 1.793 Dollar im ersten Quartal 21 bis zu einem rekordverdächtigen Stand von 1.976 Dollar im vierten Quartal 23. Gold ist in dieser Zeitspanne bestenfalls um 28,0% gestiegen, wobei es sich meist innerhalb der unteren Unterstützung und des oberen Widerstands dieses Aufwärtstrends bewegte. Selbst nach dem Ausverkauf in dieser Woche bleibt Gold auf der höheren Seite dieses Aufwärtstrendkanals.Gold sieht nicht nur strategisch, sondern auch taktisch sehr bullisch aus. Seit Anfang Oktober hatte der jüngste Aufwärtstrend des Goldpreises bestenfalls 14,2% bis zum jüngsten nominalen Rekordhoch von Ende Dezember zugelegt. Bis Mittwoch hatte der Goldpreis bei seinem jüngsten Rückschlag nur ein Drittel dieser Gewinne wieder abgegeben. Solche Ausverkäufe sind unvermeidlich und im Rahmen eines laufenden Aufschwungs unerlässlich, um die übermäßige Gier abzubauen und die Stimmung wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist notwendig, um einen Aufschwung gesund zu erhalten.