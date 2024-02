Platin - Erholung trifft auf wichtige Hürde

Der kurzfristige Abwärtstrend bei Platin wurde zuletzt an der Unterstützung bei 865 USD gestoppt und von einer Erholung abgelöst. Diese durchbrach eine kurzfristige Abwärtstrendlinie und erreichte bereits Ende der vergangenen Woche den Widerstand bei 908 USD, konnte diesen bislang aber nicht überwinden. Aktuell versuchen die Bullen sich an einem weiteren Ausbruch.Neben der weiterhin drohenden Gefahr der Aktivierung einer großen bärischen SKS-Formation geht es für die Käuferseite bei Platin aktuell darum, überhaupt erst einmal die kleine Erholung der letzten Tage fortzusetzen. Dafür müsste ein Anstieg über 908 USD gelingen. In der Folge könnte die Hürde bei 938 USD erreicht werden, von der der Wert allerdings nach unten abprallen dürfte. Weiterhin wäre erst ein Anstieg über 950 USD bullisch zu werten.Sollte Platin zuvor aber schon unter 889 USD fallen, wären die Bären wieder am Zug und könnten den Kurs direkt bis 841 und 810 USD abverkaufen. Dort wäre allerdings wieder mit einer bullischen Trendwende zu rechnen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)