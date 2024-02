Rückblick zum Jahr 2023

Ich schreibe dies von zu Hause aus. Aber ich habe fünf der letzten sechs Monate des Jahres auf Reisen verbracht. Die meiste Zeit davon war ich in Übersee. In den Überlegungen zum letzten Jahr habe ich über die Mühsal (ja, das ist ein Wort, das jetzt geprägt wurde) geschrieben. Ich will das nicht wiederholen, sondern nur sagen, dass Unternehmen in ihrem Wachstum verschiedene Phasen durchlaufen. In jeder Phase werden Aktivitäten heiß, und es entstehen Probleme, die in der vorherigen Phase nicht vorhanden waren. CEO-Reisen sind eine dieser Aktivitäten, denke ich.Ich genieße es sehr, Menschen von Angesicht zu Angesicht zu treffen und eine Mahlzeit und ein Getränk für Erwachsene zu teilen. Ganz zu schweigen davon, dass ich in vielen der Städte, die ich aus geschäftlichen Gründen besuche, alte Freunde wiedersehe. Ganz zu schweigen davon, dass man auch mal innehalten kann, um an den Rosen zu schnuppern - ein wichtiger Grundsatz, den meine Frau und ich immer und überall zu praktizieren versuchen.Aber natürlich geht es auch um die Möglichkeiten, das Geschäft zu entwickeln. Ich wurde auf einer Goldkonferenz in Indien interviewt. Ich war auf Podiumsdiskussionen in New Orleans und Dubai. Der Vorsitzende des Dubai Multi Commodity Center hat einen Artikel über mich geschrieben und mich in den höchsten Tönen gelobt. Ich genieße auch die Zeit zu Hause, im Moment. Das Jahr 2023 war ein Jahr mit einem unglaublichen Wachstum unseres Unternehmens. Jeden Monat eröffnen wir neue Kundenkonten, und wir tätigen mehr und größere Geschäfte, um Gold in Umlauf zu bringen. Wir haben unser Team auf 32 Mitarbeiter erweitert. Wir sind gerade dabei, eine größere Kapitalerhöhung als im letzten Jahr zu einer höheren Bewertung abzuschließen.Ich möchte zwei Beobachtungen aus zahlreichen Diskussionen, sowohl online als auch persönlich, anführen. Erstens: Die Amerikaner verstehen am wenigsten von Gold. Ich glaube, dass weniger als 1% Gold besitzt, und diejenigen, die Gold besitzen, halten im Allgemeinen nicht mehr als 2% oder 3% ihres Portfolios in Gold. In bestimmten Regionen der Welt besitzen die meisten Menschen Gold und es macht einen größeren Prozentsatz ihres Portfolios aus.Zweitens: Die meisten Menschen (Amerikaner und überall auf der Welt) geben Lippenbekenntnisse zu der Vorstellung ab, dass es natürlich eine Geldpolitik geben muss. Diese geldpolitischen Machenschaften sollen - irgendwie - Gewinne in der Wirtschaft schaffen, indem sie an der Rechnungseinheit herumspielen. In Wirklichkeit beschert die Geldpolitik denjenigen Kapitalgewinne, die flink genug sind, ihr zuvorzukommen, und anderen Kapitalverluste, während sie die Ersparnisse all derer aufzehrt, die Bargeld halten müssen.Die meisten Menschen werden weiterhin für den Zentralbankismus, die uneinlösbare Währung, die mit Hilfe von Papiergeld eingeführt wird, und den geldpolitischen Gosplanismus stimmen. Es gibt nur eine winzige, zusammengewürfelte Bewegung von Menschen, die sich offen für einen freien Geldmarkt aussprechen. Allerdings, und das ist der springende Punkt, wollen die Menschen den Verheerungen dieses Regimes entgehen, wenn es um ihr eigenes Portfolio geht (sogar in Amerika). Wenn sie merken, dass das Risiko und die Unsicherheit zunehmen, werden sie an Gold interessiert. Im Jahr 2023 wurden sie zum ersten Mal seit langer Zeit mit den offensichtlichen Schäden steigender Zinssätze konfrontiert, einschließlich Kapitalverlusten und Bankzusammenbrüchen.Diese Diskrepanz zwischen dem, wozu sich die Menschen bekennen, und dem, wie sie ihre eigenen Angelegenheiten regeln, ist der Schlüssel zum Aufbau eines gewinnorientierten Unternehmens, das einen positiven sozialen Wandel herbeiführen soll. Die Politik mag in Dysfunktionalität versinken und mit perversen Anreizen durchsetzt sein. Aber die Menschen sind bei der Verteilung ihres eigenen Geldes rationaler als bei der Vergabe ihrer Stimmen.Einen Großteil meines Auslandsaufenthalts in diesem Jahr habe ich in Dubai verbracht. Es ist ein faszinierender Ort. Es ist mehr Erste-Welt-Stadt als jede andere Stadt in den USA, ganz zu schweigen vom Rest der Welt. Wenn es Sie beleidigt, dass amerikanische Städte besser sind als europäische, und Sie kein Amerikaner sind, dann verbringen Sie doch einige Zeit in Scottsdale, Miami oder Las Vegas. Oder sogar Manhattan, San Diego oder Dallas. Wenn es Sie beleidigt, zu sagen, dass Dubai schöner ist, und Sie Amerikaner sind, dann gehen Sie nach Dubai! Im letzten Sommer war es in großen öffentlichen Gebäuden in Europa, wie z. B. Flughäfen, brütend heiß, und entweder gab es keine Klimaanlage oder der Thermostat war weit aufgedreht.In Amerika waren sie ganz normal klimatisiert. In Dubai sind die Außenhöfe der Hotels mit riesigen Klimaanlagen ausgestattet, die jede Menge kalte Luft in die Umgebung blasen. Klimatisierung im Freien. Wie ist das möglich? Die kurze Antwort ist, dass sie die Energieerzeuger und -verbraucher nicht so bestrafen wie die Amerikaner. Und Amerika macht es nicht so wie Europa. Die längere Antwort ist, dass Dubai zu einem Brain-Drain und einem Kapitalabfluss geworden ist. Menschen und Geld strömen in dieses Land, um zu investieren, zu arbeiten und Unternehmen aufzubauen. Das massive Wachstum der Bevölkerung und der Wolkenkratzer ist offensichtlich. Die niedrige (oder gar keine) Einkommensteuer ist ein Faktor. Ebenso wie die Leichtigkeit, mit der man ein Visum erhält, um dort zu leben und zu arbeiten (man kann nicht Staatsbürger werden).Amerika war einst der Brain-Drain. Zwar kommen immer noch viele Menschen wegen der liberalen Ordnung nach Amerika ("liberal" im Sinne des 18. Jahrhunderts), aber die Realität sieht so aus, dass es immer schwieriger wird, die Erlaubnis zu bekommen, nach Amerika zu ziehen, die Erlaubnis zu bekommen, in Amerika zu arbeiten, Kapital für ein Unternehmen zu beschaffen und eine behördliche Genehmigung für den Betrieb eines Unternehmens zu erhalten.Wenn Amerika sich weiter in Richtung mehr Kontrollen, mehr Steuern und mehr Subventionen bewegt, dann wird es in jeder Hinsicht weiter abnehmen, auch in seiner Attraktivität für Menschen, Kapital und produktive Unternehmen. Wenn Dubai sich weiter in Richtung mehr Offenheit, mehr Rechtsklarheit, mehr Freihandelsabkommen und mehr Freiheit bewegt, wird es als Handelszentrum und Zufluchtsort für Wohlstand weiter aufsteigen.Vor fast 200 Jahren schrieb Bastiat über das Gesehene und das Ungesehene. Er sagte, dass sich die Menschen bei einer Steuer oder Verordnung auf den offensichtlichen Teil konzentrieren, auf das, was sie sehen können. So wird zum Beispiel gesehen, dass ein Mindestlohn die Löhne von ungelernten Arbeitern erhöht. Es wird nicht gesehen, dass viele Unternehmen Mitarbeiter entlassen und einige ihre Türen für immer schließen. Es wird nicht gesehen, dass die ehemaligen Eigentümer finanziell ruiniert oder sogar verschuldet sind, dass auch Investoren verlieren und sogar Banken Kredite abschreiben, die nicht bezahlt werden können.Per Bylund schreibt über das Nicht-Realisierte. Dieses Phänomen besteht nicht nur darin, dass es unsichtbare Folgen gibt (die ich nicht als "unbeabsichtigt" bezeichne, da dies eine Absicht des Gesetzgebers voraussetzt, die zutreffend sein kann oder auch nicht), sondern auch darin, dass einige Dinge, die realisiert worden wären, nicht realisiert werden. Zum Beispiel werden keine Unternehmen gegründet und keine Produkte auf den Markt gebracht. Und Gehirne fließen vielleicht nicht nach Amerika, sondern zunehmend nach Dubai.Apropos unfreundliches Geschäftsklima: In diesem Jahr hatte ich ein wachsendes Gefühl, eine Vorahnung. Die gängige Meinung über den Goldstandard und Unternehmen wie uns, die ihn fördern, wird sich ändern. Heute gibt es noch regulatorische Hindernisse. Aber irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird der Mainstream plötzlich erkennen, dass eine Goldrendite so wichtig ist wie ein Internetanschluss oder ein Smartphone. Sie werden es als furchtbar unfair empfinden, dass wir eine führende Position im Wert von Billionen (oder einer beliebigen Menge uneinlösbarer Währung) haben.Es ist der Grashüpfer gegen die Ameise. Zunächst ist der Grashüpfer wenig hilfreich, wenn nicht sogar aktiv dagegen, dass die Ameise ihr Ding macht. Am Ende schätzt der Grashüpfer die erfolgreiche Arbeit der Ameise - und will die Produkte ihrer Bemühungen. Über Weihnachten verbrachte ich Zeit mit meiner Familie. Meine Mutter fragte mich, ob mein Job stressig sei. Ich fragte sie, ob es in der Schule jemals eine Zeit gab, in der sie für einen Test gelernt hatte, ihn abgelegt hatte und mit einem guten Gefühl herauskam, aber die anderen Schüler sich beschwerten, wie schwer er war. Dachte sie, dass er schwer war? Stress für einen Unternehmer/Gründer/CEO ist genau so. Die Hauptsache ist, dass man vorbereitet ist.Von Zeit zu Zeit sollte jeder sein Arbeitswerkzeug ablegen, ein paar Schulterkreise machen, um die Muskeln zu entspannen, einen Schritt zurücktreten und sich an die Wand lehnen, um zu sehen, wo man gewesen ist und wohin man geht. Meine Rückblicke, die ich am Ende eines jeden Jahres schreibe, sind meine Gelegenheit, dies zu tun. Man will immer schneller werden, man will immer mehr. Aber wenn man zurückblickt und die Dinge ins rechte Licht rückt, sieht man, wie weit man schon gekommen ist. Dann atmet man tief durch, zuckt mit den Schultern, nimmt sein Werkzeug in die Hand und macht sich wieder an die Arbeit. Es gibt viel zu tun, und es gibt viel zu bauen!© Keith WeinerDer Artikel wurde am 20. Februar 2024 auf www.monetary-metals.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.