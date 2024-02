Justin Low: Goldpreisausbruch vorerst unwahrscheinlich

Die Erholung des Goldpreises, die sich am Dienstag auf den vierten Handelstag in Folge ausdehnte, zeigt, dass der Preis über der Marke von 2.000 $ pro Unze gut unterstützt ist, aber eine deutliche Korrektur könnte bevorstehen, bevor das Edelmetall neue Höchststände erreicht, so Justin Low, Devisenanalyst bei ForexLive, zu Kitco News . "Während der Dollar heute leicht nachgibt, hat Gold Grund zur Freude über den Aufschwung der letzten Woche", meinte Low. "Das Edelmetall ist heute um weitere 0,4% auf 2.026 $ gestiegen und hat damit seinen Rückgang nach dem US-Verbraucherpreisindex überwunden."Die aktuelle Erholung erfolgte, nachdem die Käufer in der vergangenen Woche den 100-tägigen gleitenden Durchschnitt erfolgreich verteidigt und den Goldpreis wieder über die Marke von 2.000 $ pro Unze getrieben hatten. "Seitdem hat sich der Aufwärtstrend beschleunigt und der Goldpreis liegt im Monatsvergleich nur noch 0,6% im Minus", fügte er hinzu."Die unbeständige Entwicklung des Goldpreises zu Beginn des Jahres spiegelt die großen Schwankungen der Marktwahrscheinlichkeiten für Zinssenkungen der Zentralbanken wider", erklärte Low. "Jetzt, wo sich die Lage ein wenig beruhigt und die Trader sich neu orientieren, findet der Goldpreis immer noch Unterstützung."Der Analyst sagte, die anhaltende Unterstützung für den Goldpreis, selbst nach der Bestätigung der Fed, welche meint, dass sie an ihrer Geldpolitik der höheren und längeren Zinsen festhalten werde, sei "insgesamt ein gutes Zeichen für das Edelmetall". "Der Abprall vom 100-tägigen gleitenden Durchschnitt war wie aus dem Lehrbuch für Chartisten", schrieb Low. "Aber es bildet sich ein potenzielles Muster heraus, das niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs zeigt. Das könnte sich noch eine Weile auf Gold auswirken, bevor wir wieder von einem größeren Ausbruch auf 2.100 $ und darüber hinaus sprechen können." Abschließend meinte Low, dass die Aufwärtsdynamik des Goldpreises "vorerst in der Nähe des Trendlinienwiderstands bei 2.053 $ gedeckelt sein könnte".© Redaktion GoldSeiten.de