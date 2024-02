Türkische Goldmünzenproduktion verzeichnet Rekordhoch inmitten Inflation

Die Türkei hat im Jahr 2023 eine Rekordzahl an Viertelunzen-Goldmünzen produziert, da die türkischen Verbraucher ihre Ersparnisse angesichts der steigenden Inflation schützen wollten, bezieht sich Xinhua auf offizielle Daten vom Montag.Nach Angaben der Generaldirektion für Münz- und Sicherheitsdruck des Landes stieg die Produktion der Viertelunzen-Goldmünzen im Vergleich zum Vorjahr um 67,8% auf 17,8 Millionen Stück. Murat Tufan, ein Analyst des türkischen Rundfunksenders Ekoturk, sagte, der Anstieg der Produktion spiegele die starke Nachfrage nach Gold als Absicherung gegen die hohe Inflation wider, die im Januar 64,86% erreicht habe."Wir können diesen Schritt als das 'erzwungene Schicksal' der Türken gegen die Inflation der letzten zwei Jahre bezeichnen", so Tufan gegenüber Xinhua und er fügte hinzu, dass sich Investitionen in Gold in der Türkei immer ausgezahlt hätten. "Diese intensive Goldproduktion im vergangenen Jahr hat auch gezeigt, dass die Wirtschaft im Kampf gegen die Inflation ein wenig versagt hat", stellt er fest. Fatih Karahan, der neue Gouverneur der Zentralbank kündigte eine Inflationsprognose von 36% bis Ende 2024 an.Ein Gramm Gold wurde am Montagmorgen für rund 2.007 Türkische Lira (65,02 US-Dollar) gehandelt, ein Plus von 0,5%, während die Viertelunzen-Münze 3.309 Lira kostete. Unterdessen hat die türkische Lira in diesem Jahr gegenüber dem Dollar weiter an Wert verloren und am Montag mit 30,87 Lira pro Dollar fast die psychologische Schwelle von 31 Lira erreicht. Die türkische Zentralbank, die die Zinsen zuvor erhöht hatte, um die Inflation einzudämmen, beließ den Leitzins gestern unverändert bei 45%. Tufan meinte, dies bedeute, dass diejenigen, die Gold und Dollar als Ersparnisse hätten, davon profitieren würden und dass die Nachfrage nach Gold in den kommenden Tagen hoch bleiben werde.© Redaktion GoldSeiten.de