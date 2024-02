Wählen Sie Ihre eigene Wirtschaft

Quelle: BEA

Wenn Sie Eltern oder Großeltern sind, kennen Sie vielleicht die "Wählen Sie Ihr eigenes Abenteuer"-Buchreihe. Sie sind in der zweiten Person geschrieben und machen "Sie" zum Helden. Der Leser trifft im Verlauf der Geschichte Entscheidungen, die zu einem von mehreren möglichen Enden führen. Dieses Format ähnelt auf beunruhigende Weise vielen Wirtschaftsprognosen. Der Wirtschaftswissenschaftler - der sich natürlich als Held sieht (tun wir das nicht alle, zumindest im Privaten?) - wählt Modelle oder Datensätze aus, die zu einem Ergebnis führen, das sich von dem derjenigen, die andere Entscheidungen treffen, unterscheiden kann. Die Unterschiede werden im Laufe der Geschichten immer größer.Das Ende ist zwar für jeden Volkswirtschaftler einzigartig, aber dennoch befriedigend, weil es immer die ursprünglichen Entscheidungen widerspiegelt. Es gibt kein richtiges oder falsches Ende... nur das, das Sie geschaffen haben. Außer, dass die Wirtschaft kein Märchenbuch ist. Sie ist die reale Welt, und sie betrifft jeden. Ihre Richtung hängt zum Teil von den politischen Entscheidungen der Zentralbanker und der Regierungschefs ab. Um gute Entscheidungen zu treffen, müssen sie mit hinreichender Sicherheit wissen, was die vorgeschlagenen Maßnahmen bewirken werden.Mit anderen Worten: Sie brauchen genaue Wirtschaftsprognosen. Wirtschaftswissenschaftler sind nicht sehr gut darin, diese zu liefern. Aber Volkswirtschaftler sind sehr gut darin, Modelle zu erstellen, die Zentralbanker, Regierungsbürokraten und Politiker bevorzugen. Langjährige Leser wissen, dass ich der Meinung bin, dass die heutigen Wirtschaftswissenschaftler die gleiche Funktion ausüben wie einst die Astrologen oder Schamanen. Anstatt sich die Eingeweide von Schafen anzusehen und dem König zu sagen, was er hören will, bevorzugen sie die weitaus "wissenschaftlichere" Methode der selektiven Auswahl von Daten, die die wunderbare Fähigkeit haben, einem Politiker zu sagen, dass seine bevorzugte Politik richtig ist.Wollen Sie ein Modell, das Ihnen sagt, dass wir die Steuern erhöhen müssen? Wählen Sie sorgfältig die richtigen Daten aus, und Ihre Modelle werden diese politische Entscheidung widerspiegeln. Sie meinen, wir sollten die Steuern senken? Es ist leicht, ein entsprechendes Modell zu erstellen. Mehr Geld für Ihr bevorzugtes Regierungsprogramm ausgeben? Oder eines abschaffen, das Sie nicht mögen? Wählen Sie einfach die richtigen Daten, und Ihr Modell wird die Weisheit Ihres Sponsors bestätigen. Viele Wirtschaftswissenschaftler sind neidisch auf die Physik.Sie wollen die Wirtschaft in ihrer ganzen Komplexität modellieren, was in der Tat eine statistische Unmöglichkeit ist. Jede Vorhersage (auch und vielleicht besonders meine!) sollte mit Vorsicht genossen werden. Und bei manchen Volkswirtschaftlern braucht man den ganzen Salzstreuer. Vielleicht sogar mehr als einen... Und die jüngsten Erfahrungen zeigen, dass die Prognosefähigkeit des Berufsstandes eher schlechter als besser wird. Heute werden wir darüber sprechen, warum dies ein solches Problem ist und was wir, wenn überhaupt, dagegen tun können.Bevor ich fortfahre, möchte ich klarstellen: Prognosen sind schwierig. Jeder, der es versucht, egal wie gründlich und aufrichtig, macht Fehler. Volkswirtschaften sind unglaublich komplexe Systeme. Zumindest bis zu einem gewissen Grad scheint ihre Richtung rein zufällig zu sein. Adam Smith sprach von der "unsichtbaren Hand" zu einer Zeit, als die Weltwirtschaft viel einfacher war als die heutige. Und dann gibt es unvorhersehbare, noch nie dagewesene Ereignisse, die scheinbar ständig eintreten und alles verändern können.Wir sollten auch beachten, dass "die Wirtschaft" eine falsche Bezeichnung ist. Wir haben einen Haufen verschiedener einzelner Volkswirtschaften, deren Zustand sehr unterschiedlich sein kann. Es kann Ihnen gut gehen, während die nationalen Durchschnittswerte besagen, dass sich das Land in einer Rezession befindet. Oder Sie können Ihren Job verlieren und bankrott gehen, während "die Wirtschaft" boomt.Es ist wie der alte Witz, der besagt, dass es eine Rezession ist, wenn Ihr Nachbar seinen Job verliert. Wenn Sie Ihren Job verlieren, ist es eine Depression. Keine Vorhersage kann die individuellen Erfahrungen oder Aussichten eines jeden genau erfassen. Bestenfalls können sie allgemeine Tendenzen beschreiben. Und in großen Ländern können sich hinter dem Begriff "allgemein" eine Menge Unterschiede verbergen.Selbst eine Prognose, die das nationale Bild trifft, kann immer noch wenig praktische Auswirkungen auf Ihre persönliche und regionale Situation haben. Im dritten Quartal 2023 wuchs das reale BIP der USA nach Angaben des Bureau of Economic Analysis mit einer jährlichen Rate von 4,9%. Das BEA schlüsselt dies auch nach Bundesstaaten auf. Das Wachstum im selben Quartal reichte von 9,7% in Kansas bis hin zu 0,7% in Arkansas. Beachten Sie, dass es keine einfache Heuristik gibt, die die Unterschiede erklären kann. Es geht nicht um rote oder blaue Bundesstaaten. Es geht nicht um Küsten- oder Flyover-Land.Eine Vorhersage, die ein starkes BIP-Wachstum voraussagte, lag an einigen Orten richtig und an anderen erschreckend falsch. Das sollte uns nicht überraschen; die USA sind ein großes Land mit großen regionalen Unterschieden. Aber diese Schwankungen machen Prognosen zwangsläufig schwierig. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Arbeitslosigkeit. Die Gesamtarbeitslosenquote lag im Dezember 2023 bei 3,7%.Je nach Bundesstaat reichte sie von 1,9% in Maryland und North Dakota bis zu 5,4% in Nevada. Ob der Arbeitsmarkt angespannt ist oder nachlässt, hängt davon ab, wo man sich befindet. Die Unterschiede werden noch deutlicher, wenn man sie auf die Ebene der Städte und Bezirke herunterbricht. Ein großer Arbeitgeber in einem kleinen Bezirk kann von Bedeutung sein.Ich erwähne die lokalen Unterschiede, weil dem Offenmarktausschuss der US-Notenbank regionale Fed-Präsidenten angehören, die die Bedürfnisse ihrer Region vertreten sollen. Aber die Daten können variieren, was die politischen Entscheidungen weiter erschwert. Und dann gibt es noch Modelle. Wirtschaftswissenschaftler - von der US-Notenbank, der Regierung und von Privatpersonen - verwenden Modelle, um ihre Prognosen zu erstellen. Sie geben Variablen ein und untersuchen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Stellen Sie sich eine Tabellenkalkulation vor, die aber wesentlich komplexer ist. Dennoch können sie nicht die ganze Bandbreite wichtiger Faktoren einbeziehen.