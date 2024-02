Palladium - Zweite Rallyphase kann starten

Der übergeordnete Abwärtstrend wurde bei Palladium Mitte Februar knapp über der Unterstützung bei 837 USD gestoppt und von einer dynamischen Kaufwelle abgelöst. Diese führte den Wert in den vergangenen Tagen über die Hürde bei 946 USD und an den Widerstand bei 993 USD. Auf diesem Niveau setzte zuletzt eine leichte Korrektur ein, die den Wert gestern wieder an die 946-USD-Marke drückte.Oberhalb von 900 bis 920 USD besteht dank der steilen Aufwärtsbewegung der letzten Tage die Chance, dass Palladium eine Trendwende begonnen hat. Das nächste Etappenziel ist dabei ein Ausbruch über den Widerstand bei 993 USD. Sollte dies gelingen, hätte der Wert enorm viel Platz auf der Oberseite und könnte direkt bis 1.083 USD steigen.Abgaben unter 900 USD würden die Kaufwelle dagegen nachhaltig unterbrechen. In diesem Fall müsste man sich zunächst auf eine Abwärtsbewegung an das Tief bei 850 USD und die Unterstützung bei 837 USD einstellen, ehe ein weiterer Erholungsversuch starten kann. Unter 837 USD wäre der Abwärtstrend dagegen reaktiviert und ein Einbruch bis 805 und 775 USD realistisch.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)