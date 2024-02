Gold leichter

Gewinn im Jahr 2019: 55,7%

Gewinn im Jahr 2020: 12,1%

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 8,2%

Gewinn im Jahr 2023: 5,6%

Verlust im Jahr 2024: 7,9%

Gewinn im Jahr 2019: 81,2%

Gewinn im Jahr 2020: 19,6%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Verlust im Jahr 2023: 10,3%

Verlust im Jahr 2024: 9,6%

Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Gewinn im Jahr 2020: 40,2%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 14,6%

Verlust im Jahr 2023: 14,7%

Verlust im Jahr 2024: 11,3%

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.028 auf 2.024 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.020 $/oz um 10 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter spricht sich in Kiew darüber aus, den Krieg nach Russland zu tragen.Kommentar: Warum sollte der Westen Angst vor Russland haben, wenn Russland nach zwei Jahren "brutalem Angriffskrieg" (Sprachgebrauch u.a. Das Erste, ZDF, Verteidigungsministerium, Amnesty International, Die Grünen, Deutsche Welle, Tagesspiegel, Der Spiegel, Frankfurter Rundschau) noch nicht einmal ein solches Interview aus Kiew verhindern kann?Die von der UN angegebene Zahl der zivilen Opfer in der Ukraine liegt nach zwei Jahren Krieg mit 10.378 (Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1297855/umfrage/anzahl-der-zivilen-opfer-durch-ukraine-krieg/ niedriger als die Zahl der zivilen Todesopfer an einzelnen Kriegstagen im Zweiten Weltkrieg. Und selbst dafür musste Russland Waffen aus dem Iran und Nordkorea kaufen (Quellen: https://www.fr.de/politik/russland-kampfdrohnen-iran-moskau-teheran-militaer-kooperation-zr-92282458.htmlhttps://www.spiegel.de/ausland/nordkorea-liefert-waffen-nach-russland-der-deal-der-despoten-a-db081481-9df3-45e5-b518-dc597df86f1d).Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 59.973 Euro/kg, Vortag 60.174 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten.Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt (aktueller Preis 22,62 $/oz, Vortag 22,93 $/oz). Platin verbessert sich (aktueller Preis 897 $/oz, Vortag 887 $/oz). Palladium stabilisiert sich (aktueller Preis 946 $/oz, Vortag 939 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1% zulegen. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 83,11 $/barrel, Vortag 83,27 $/barrel).Der MSCI-Goldminenindex verliert 2,5% auf 373,20 $. Der MSCI-Silberminenindex verliert 1,9% auf 314,30 $. Bei den Standardwerten fallen Newmont 7,6% und Endeavour 5,5%. Bei den kleineren Werten geben Equinox 10,0%, Intern. Tower Hill 7,8% und Galiano 7,5% nach. Asante ziehen 10,6% und Rusoro 3,4% an. Bei den Silberwerten fallen Metallic 7,4%, Impact 6,5% und New Pacific 6,3%. Excellon verbessern sich 6,3% und Coeur 3,1%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel uneinheitlich. Gold Fields fallen 5,8% und Anglogold 3,9%. Impala verbessern sich 3,8% und Harmony 2,3%.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Calidus 6,3%, Regis 4,8% und Aurelia 4,2%. Red 5 verbessert sich 3,3%. Bei den Explorationswerten verliert Emmerson 3,8%. Kingston kann 4,1% zulegen. Bei den Metallwerten geben Iluka 4,8%, Image 4,6% und Sandfire 4,2% nach.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,2% auf 154,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Harmony (+2,3%), Sovereign (+2,3%) und Firefly (+2,0%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Equinox (-10,0%), Gold Fields (-5,8%) und K92 (-5,6%). Der Fonds dürfte heute etwas weniger als der MSCI-Goldminenindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 7,9% auf 166,62 Euro und entwickelt sich damit parallel zum MSCI-Goldminenindex (-8,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 57,5% vom MSCI-Goldminenindex (+33,5%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 127,6 auf 116,5 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,4% auf 31,89 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Impala (+3,8%), Coeur (+3,1%) und Mandalay (+2,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Impact (-6,5%), New Pacific (-6,3%) und Gold Fields (-5,8%). Der Fonds dürfte heute parallel zum MSCI-Silberminenindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 9,6% auf 35,49 Euro und entwickelt sich damit etwas stabiler als der MSCI-Silberminenindex (-11,7%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 31,8% vom Vergleichsindex (-1,4%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 137,5 auf 123,5 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 1,0% auf 37,39 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Aeris (+11,8%), Matador (+8,3%) und Mt Gibson (+4,2%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Development Global (-9,5%), Endeavour (-5,5%) und Odyssey (-5,0%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den MSCI-Goldminenindex stabil entwickeln.In der Monatsauswertung zum 31.01.24 verliert der Fonds 11,3% auf 39,79 Euro und entwickelt sich damit schwächer als der MSCI-Goldminenindex (-8,4%). Über die letzten 5 Jahre setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 61,1% vom MSCI-Goldminenindex (+33,5%) ab. Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursrückgänge von 15,9 auf 13,9 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbH