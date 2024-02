Die lange Sicht: COMEX-Edelmetallpreise im Jahr 2024

Ein leicht vorhersehbarer Short-Squeeze hat die Edelmetallpreise an der COMEX von ihrem jüngsten Tiefststand angehoben. Ebenso vorhersehbar ist die derzeitige Eile, neue Höchststände für 2024 zu verkünden. Beginnen wir mit dem jüngsten Short-Squeeze der Spekulanten. Wie kann ich sagen, dass er leicht vorhersehbar war? Nachfolgend finden Sie X-Beiträge von mir am 6. Februar mit einem Update am 9. Februar:Die Leerverkäufe der Hedgefonds setzten sich bis Dienstag, den 13. Februar, fort, als der Preis an diesem Tag um 0,61 Dollar fiel, während das gesamte Open Interest an COMEX-Silberkontrakten um 5.800 Kontrakte stieg. Zu diesem Zeitpunkt war die Bühne für einen Short-Squeeze bereitet, und der Preis stieg von Mittwoch, dem 14. Februar, bis Freitag, dem 16. Februar, um 1,31 Dollar.Aber auch die Reaktion darauf war vorhersehbar. Die Stacker und Händler von Edelmetallen warten so verzweifelt auf einen Ausbruch, dass die meisten dazu neigen, einen neuen Bullenmarkt mit neuen Höchstständen auszurufen, sobald ein kurzfristiges Tief erreicht ist. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch - ich warte auch verzweifelt auf einen Ausbruch. Ein kleiner Short-Squeeze einiger übereifriger, computergesteuerter Hedgefonds bedeutet jedoch nicht, dass der Silberpreis an der COMEX die 28-Dollar-Marke überschreiten wird.Ich habe Sie, liebe Leserin und lieber Leser, in diesem Jahr schon mehrfach vor meinen Erwartungen für 2024 gewarnt, und es ist immer noch erst Februar! Wenn Sie meinen jährlichen Makrocast verpasst haben, finden Sie hier noch einmal den Link . Bitte lesen Sie ihn, aber wenn Sie nicht viel Zeit haben, werde ich mich kurz fassen: Ich erwarte in diesem Jahr einfach keine großen Gewinne. Nächstes Jahr? Jawohl! Dieses Jahr?Ich denke, wir sollten uns mit dem begnügen, was in diesem Jahrhundert bisher "durchschnittlich" war. Ich könnte mich natürlich irren, und es gibt unzählige Ereignisse, die Jerome Powell und seine Fed dazu zwingen könnten, die Zinsen früher und aggressiver als erwartet zu senken. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, werden COMEX-Gold und -Silber wahrscheinlich die meiste Zeit des Jahres seitwärts gehandelt, da der "Markt" auf geldpolitische Änderungen wartet.