Parlament von Wisconsin stimmt für Abschaffung der Verkaufssteuer auf Bullion

Wie GoldSeek berichtet, stimmte das Parlament von Wisconsin vor Kurzem über Assembly Bill 29 ab. Der Gesetzesentwurf soll die Versteuerung von Edelmetallkäufen aufheben und wurde mit einer deutlichen Mehrheit angenommen. Damit reiht sich der Staat in die 43 anderen US-Staaten ein, die bereits ähnliche Anpassungen vorgenommen haben.AB 29 definiert "Edelmetallbullion" als Münzen, Barren, Ronden und Bleche, die mindestens 35% Gold, Silber, Kupfer, Platin oder Palladium enthalten. Alles was darunter fällt soll in Zukunft von der Steuer befreit werden.Immer mehr kritische Stimmen werden laut, die erklären, dass Bullion kein Verbrauchsgut sind, und somit nicht von einer Verkaufssteuer betroffen sein sollten, die gewöhnlicher Weise Endverbrauchsgüter betrifft. Die Versteuerung erziele keine große Einnahmen und darüber hinaus schaffe sie einen unfairen Anlagenmarkt, da Aktien, Anleihen, ETFs, Währungen und andere Investmentprodukte hingegen nicht versteuert werden, so GoldSeek.Die Verabschiedung dieser Gesetzesvorlagen würde Anleger zum Besitz von Gold und Silber ermutigen – ein Schritt von besonderer Bedeutung in einer Zeit, in der die Inflation die Wirtschaft überrollt und Familienbudgets ins Chaos stürzt.© Redaktion GoldSeiten.de