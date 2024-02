Irre Nebenkosten, der Märchenonkel & Grüne in Angst

Aus Deutschland kommen immer absurdere Nachrichten. Neuerdings sollen sogar Sauriernamen "anstößig" sein. In Sachsen-Anhalt hat eine Rentnerin Nebenkosten in Höhe von 8000 Euro nachzuzahlen. Sie möchte lieber ins Gefängnis gehen. Das grüne Experiment läuft noch weiter, wird aber laut Sarna Röser böse enden. Die Belastungen seien nicht mehr tragbar und es ist Zeit für einen unideologischen Wirtschaftsminister.In Franken findet in Hirschaid die Jahreshauptversammlung des Kreisverbandes der Grünen von Bamberg-Land statt. Unangemeldet tauchen protestierende Bauern auf und machen ihrem Unmut deutlich Luft. Laut dem Kreisvorsitzenden Rosenheimer sei die Lage "bedrohlich und einschüchternd" gewesen.Gerät Gold vermehrt in den Fokus? Eine Bundestagsabgeordnete der Grünen will die Steuerfreiheit für Gold und Kryptos nach einem Jahr Haltefrist aufheben. Es sei ungerecht. Erwartet man etwa stark steigende Goldpreise? In der Türkei zahlt sich der Goldkauf weiter aus und erfreut sich großer Beliebtheit, trotz oder wegen 65% Inflation.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)