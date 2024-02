Kitco-Umfrage: Analysten verlassen ihre "Bärenhöhle"

Da die saisonalen Impulse durch das Mondneujahrsfest und den Valentinstag bereits vorbei sind, gab es am Goldmarkt in dieser Woche relativ wenig Preisschwankungen. Die jüngste Umfrage von Kitco News zeigt, dass die Main Street in der letzten Februarwoche eine relativ ausgeglichene, aber insgesamt zinsbullische Haltung eingenommen hat, während die Analysten an der Wall Street die "Bärenhöhle" verlassen haben, um sich auf einen weiteren prognostizierten Aufwärtstrend einzustellen.Es nahmen diesmal 11 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren acht (73%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigt. Nur ein Analyst (9%) erwartet einen Preisrückgang, während zwei (18%) eher neutral eingestellt waren.Außerdem gaben 203 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 89 (43%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigen wird. Weitere 52 (26%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 63 (31%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de