Gold in Yen erreicht neues Rekordhoch

Der Goldbullion-Preis erreichte in der letzten Woche eine Reihe neuer Allzeithochs für japanische Anleger, da der Tokioter Aktienmarkt schließlich den Höhepunkt der "Blasenwirtschaft" am letzten Handelstag des Jahres 1989 übertraf, so berichtet BullionVault . Beim Londoner Fixing am Donnerstag – dem weltweiten Referenzpreis für physisches Gold – lag der Goldpreis in JPY bei 9.990 ¥ (66,42 $) pro Gramm und damit um 430% höher, seit der Aktienpreisindex Nikkei 225 auf ein 34-Jahres-Hoch geklettert war.Japan, das 1989 hinter den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft war, ist im vergangenen Jahr in Dollar gemessen auf den vierten Platz zurückgefallen, da sein Bruttoinlandsprodukt weiter hinter China zurückblieb und von Deutschland überholt wurde, weil der Yen gegenüber der US-Währung um 6,4% gefallen ist. Während die Kernlebenshaltungskosten in Japan im vergangenen Jahr um 3,1% stiegen – die stärkste Inflation seit mehr als vier Jahrzehnten –, hielt die Zentralbank in Tokio an ihrer Politik niedriger Zinsen und Anleihenkäufe fest, die Sie verfolgt, seit das Land in den 1990er Jahren nach einer Spekulationsblase in eine Rezession und dann in eine Deflation rutschte."Der Wertverlust des Yen hat zu einer Neubewertung [des Goldes in JPY] geführt", meint Bruce Ikemizu, ehemaliger Leiter der Edelmetallabteilung der Tokioter Filiale der chinesisch-südafrikanischen Bullionbank ICBC Standard und jetzt Direktor der Japan Bullion Market Association. "Eine wachsende Zahl von Anlegern [betrachtet] Gold als Absicherung sowohl gegen die Inflation als auch gegen die Abwertung des Yen."Vier von fünf von Reuters befragten Ökonomen gehen davon aus, dass die Bank of Japan ihre Negativzinspolitik auf ihrer Sitzung im April endgültig beenden wird. Die meisten glauben auch, dass die BoJ die Reste ihres Programms zur Steuerung der Renditekurve japanischer Staatsanleihen endgültig aufgeben wird. "Ältere Generationen haben traditionell die Sicherheit von Bankeinlagen bevorzugt", erklärt Ikemizu, aber nachdem sie "in den 1980er und 1990er Jahren die Hauptkäufer von Gold waren, steigen sie jetzt aus und verkaufen ihr Gold".Abschließend bemerkt Ikemizu noch: "[E]ine jüngere Bevölkerungsgruppe, die von den historischen Goldpreisen weitgehend unbeeinflusst ist, steigt in den Markt ein", um in Goldbullion zu investieren. "Selbst wenn der Goldpreis in Yen ein noch nie dagewesenes Niveau erreicht hat, ist es überraschend, dass die Goldbesitzer nicht mehr verkaufen", findet der Experte.© Redaktion GoldSeiten.de