Umweltfreundlicher Gold-ETC erfreut sich wachsender Beliebtheit

Der Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC hat nun mehr als die Hälfte seiner physischen Golddeckung aus 100% recycelten Quellen, teilt Proactive in einem Artikel mit. Der Forschungsleiter von HanEtf, Tom Bailey, gab kürzlich einen Einblick in den innovativen Ansatz des Unternehmens, recyceltes Gold für den ETC (Exchange Traded Commodity) zu verwenden, den das Unternehmen seit 2022 verfolgt. "Es ist der erste Gold-ETC, der dies tut", erklärt Bailey. "Die Neuigkeit ist, dass jetzt 50% des Goldes des goldgedeckten ETC recycelt ist. Das ist ein schöner Meilenstein für das Produkt in Bezug auf den Prozentsatz des Goldes darin, das zu 100% aus recycelten Quellen stammt."Die Einführung von recyceltem Gold, das teilweise aus Elektronikschrott und überschüssigem Gold aus der Münzproduktion gewonnen wird, entspricht der wachsenden Nachfrage von Investoren nach nachhaltigen und umweltfreundlichen Anlagemöglichkeiten. Die HanEtf-Initiative nimmt sich der Bedenken im Zusammenhang mit dem energieintensiven Charakter des Goldabbaus an, der ESG-bewusste (Environmental, Social und Governance) Investoren in der Vergangenheit abgeschreckt hat.Da recyceltes Gold rund 90% weniger CO2-Emissionen verursacht als abgebautes Gold, wird der CO2-Fußabdruck der Golddeckung erheblich reduziert, und der ETC ist eine einzigartige Option für Anleger, die ihr Portfolio diversifizieren möchten, ohne Kompromisse bei den Nachhaltigkeitsprinzipien einzugehen, heißt es bei Proactive. "Seit der Einführung von recyceltem Gold haben wir ein sehr starkes AUM-Wachstum [Assets under Management] verzeichnet. Die Anleger haben erkannt, dass der Aspekt des recycelten Goldes ein entscheidender Faktor war, sich für unser Gold-ETC und gegen andere Optionen zu entscheiden", so Bailey.© Redaktion GoldSeiten.de