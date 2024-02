Scorpio Gold beendet Privatplatzierung und Übernahme

Vor Kurzem teilte Scorio Gold Corp. mit, dass es die Übernahme von Altus Gold Corp. beendet habe. Dabei wurden alle emittierten und ausstehenden Aktien von Altus übernommen und die Tochtergesellschaft des Unternehmens, 1455812 B.C. Ltd., mit Altus verschmolzen, um das Unternehmen Scorpio Gold BC Holding Corp, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, zu gründen. 22.839.611 Scorpio-Stammaktien wurden an die ehemaligen Aktionäre von Altus im Austausch für ihre Stammaktien von Altus ausgegeben.Infolge der Transaktion besitzt Scorpio Gold BC Holding nun eine Option auf den Erwerb einer 90%-Beteiligung am Mineralexplorationsprojekt in Esmeralda County, Nevada, das als Grundstück Northstar bezeichnet wird und an das Mineral Ridge-Projekt des Unternehmens angrenzt.Des Weiteren gibt Scorpio bekannt, dass die dritte und letzte Tranche ihrer Privatplatzierung nun beendet wurde. Dabei wurden 30.415.034 Stammaktien zu je 0,15 $ ausgegeben, was zu einem Bruttoerlös von 4.562.255 $ geführt hat. Insgesamt wurden 40.000.000 Stammaktien ausgegeben, mit einem Bruttoerlös von 6.000.000 $.Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung für die Instandhaltung der Grundstücke und die weitere Exploration und Erschließung der Projekte Mineral Ridge und Goldwedge Manhattan, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.© Redaktion MinenPortal.de