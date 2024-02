Die Zeiten der regelmäßigen Gebührenerhöhungen durch die GEZ scheinen dem Ende entgegen zu gehen. In Brandenburg stimmen alle Parteien außer den Grünen gegen die Erhöhung.Ab Ende März kommt die nächste Welle der Energiepreiserhöhungen. Auf Gas und Fernwärme werden wieder 19% UST fällig und viele Anbieter erhöhen die Strompreise.Während immer mehr Bürger den Gürtel enger schnallen müssen, schlägt die SPD Bundestagsfraktion vor, soziale Sicherungssysteme auch im Ausland mit zu finanzieren.Geht es Wirtschaft und Bürgern schlecht, boomt eine Branche, die der Pfandleiher. Laut Pfandhaus Hermann lief das Geschäft noch nie so stark wie jetzt und es hat sich auf die Mitte der Gesellschaft ausgebreitet. Immer öfter würden mehrere Gegenstände gleichzeitig beliehen und man geht von langfristigem Wachstum aus.Für die USA spielt die Ukraine eine besondere Rolle. Laut New York Times seien High-Tech-Spionagezenten errichtet worden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)