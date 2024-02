John Hathaway: Wie könnten Goldaktien ein Comeback feiern?

John Hathaway, geschäftsführender Gesellschafter von Sprott, teilte seine Gedanken zur Diskrepanz zwischen Goldpreis und Goldaktien in einem Gespräch mit dem Investing News Network mit und erklärte, warum dies so ist und was die Goldaktien in Bewegung bringen könnte. Seiner Meinung nach ist die Zunahme passiver Investitionen einer der Gründe, warum Goldaktien nicht mehr vorankommen. Hathaway stellte fest, dass dieser Anlagestil heute die Märkte dominiere und kleinere Sektoren wie Edelmetalle nicht begünstige.Ein weiterer Faktor ist die Beliebtheit von börsengehandelten Fonds (ETFs). "Ich denke, man kann mit ruhigem Gewissen behaupten, dass die goldgedeckten ETFs die Nachfrage nach Goldminenaktien verringert haben", meint er. "Bevor es Gold-ETFs gab, war es für Aktienanleger wirklich schwierig, sich in der Makrothese hinter Gold zu positionieren … ohne Goldaktien zu besitzen."Der Goldpreis befindet sich bereits auf einem historischen Höchststand, aber Hathaway sagt, dass weitere Impulse die Goldaktien nach oben treiben könnten. "Sind es 2.100 $ pro Unze? Sind es 2.500 $? Irgendwann wird ein höherer Goldpreis das Interesse an Goldminenaktien wecken, weil sie an den Goldpreis gekoppelt sind", erklärt er. "Irgendwann wird ein höherer Goldpreis zu einem so unglaublichen Cashflow und einer so hohen Profitabilität führen, dass selbst dieser winzige kleine Bereich die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird."Neben einem höheren Goldpreis gibt es weitere Faktoren, die das Interesse am Goldmarkt steigern könnten. "Was könnte das sein? Ich denke, es wäre eine Rückkehr zum Mittelwert, nicht nur bei den Goldminen, sondern auch auf den externen Märkten. Wir alle wissen, dass der Aktienmarkt im Wesentlichen schon immer von sieben Unternehmen angetrieben wurde … Noch einmal, wenn man ein Contrarian ist, ist es ein einfacher Handel – verkaufen Sie die Magnificent 7, wie es (Stanley) Druckenmiller gerade getan hat, und suchen Sie nach etwas, das völlig unberücksichtigt ist", rät Hathaway während des Interviews.© Redaktion GoldSeiten.de