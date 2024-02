Capricorn Metals Ltd.: Starke Halbjahreszahlen

Goldproduzent Capricorn heute mit den Halbjahreszahlen per Ende Dezember: Link Die Zahlen sehen makellos aus. Die Umsätze bei 181 Millionen AUD (+36 Mio.), das EBITDA bei 96,8 Millionen AUD (+21,9 Mio. AUD) und der Gewinn nach Steuern bei 54,35 Millionen AUD (+14,2 Mio. AUD). Eine sensationelle EBITDA Marge von 53,30% bei einem operativen Cashflow von 80,3 Millionen AUD Capricorn Metals schafft es, mit einem Erzkörper, der gerade einmal 1 g/t Gold enthält, mit AISC von 1.324 AUD (ca. 866 USD) zu produzieren:Capricorn hat in den ersten sechs Monaten etwas mehr als 60.000 Unzen zu AISC von 1.324 AUD produziert und die Finanzdaten zum 31.12. sehen dementsprechend gut aus. Die Ziele dürften erreicht werden und das Unternehmen baut einen ausreichenden Cash-Bestand auf, um die zweite Mine Mt Gibson in den nächsten Monaten in Angriff zu nehmen.Capricorn war eine der ganz wenigen Stories mit einer Minen-Inbetriebnahme, die komplett reibungslos verlaufen ist, die unterhalb des geplanten Budgets erfolgte und dann noch bessere Produktionsdaten aufweist, als es erwartet wurde.Der Kursverlauf spiegelt diese Entwicklung wider.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.