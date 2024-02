Goldpreis weiter stagnierend vor wichtigen US-Konjunkturdaten

Der Goldpreis bewegte sich am Dienstag während des asiatischen Handels in einer engen Spanne, da die Anleger auf eine Reihe anstehender Konjunkturdaten warteten, um weitere Anhaltspunkte für den Handel zu erhalten. Die kurzfristigen Aussichten für das gelbe Metall waren weiterhin begrenzt, informiert Investing.com . Der Preis bleibt weiter innerhalb der Spanne von 2.000 bis 2.050 $ und die Aussichten auf ein Ausbrechen werden weiter durch die Erwartung von langfristig höheren US-Zinssätzen unterbunden.Die Goldanleger warten nun auf wichtige US-Konjunkturdaten, die die weitere Entwicklung an den Metallmärkten bestimmen werden. Am Donnerstag werden die Daten zum PCE-Preisindex veröffentlicht, dem bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank. Es wird erwartet, dass die Inflation stabil bleibt, so dass die US-Notenbank wenig Anlass hat, Zinssenkungen in Erwägung zu ziehen. Zuvor wird erwartet, dass das zweite Update der BIP-Daten der USA für das vierte Quartal auf eine leichte Abkühlung der US-Wirtschaft hindeutet, jedoch nicht in einem Ausmaß, das die Fed zu einer Lockerung ihrer Goldpolitik zwingen würde.Die Analysten der UBS gehen davon aus, dass die kurzfristigen Aussichten für Gold zwar verhalten bleiben, das gelbe Metall aber im weiteren Jahresverlauf zulegen dürfte, insbesondere wenn die US-Zinsen endlich sinken. "Wir halten Gold nach wie vor für eine attraktive Einzelanlage, die als Portfolio-Absicherung gegen Risikoereignisse eingesetzt werden kann", so die UBS-Analysten. Die UBS hat ihre Prognose für den Goldpreis bei 2.250 $ pro Unze bis Ende 2024 und bei 2.050 $ pro Unze bis Juni 2024 belassen.© Redaktion GoldSeiten.de