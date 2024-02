Kongress hat eine Woche Zeit, um Ausgaben zu genehmigen... oder Schließungen beginnen (Teil 1)

Willkommen zum Market Wrap Podcast dieser Woche, ich bin Mike Gleason. Gleich kommt der erste Teil eines zweiteiligen Interviews mit dem Währungs- und Verfassungsexperten Edwin Vieira. Edwin geht der unglaublichen Geschichte auf den Grund, wie Amerika von einem soliden Geldsystem zu einem zentral geplanten staatlichen Geldsystem kam. Bleiben Sie dran für dieses faszinierende Interview, gleich nach dem heutigen Market Wrap.Nun, da sich ein weiterer möglicher Stillstand der Regierung abzeichnet, konsolidieren sich die Edelmetallmärkte weiter. Obwohl große Preisausbrüche bei Gold und Silber noch nicht zustande gekommen sind, sehen die Bullen einige Anzeichen für eine zunehmende Stärke im Metallbereich. Gold hat in den letzten Wochen mehrfach erfolgreich die Marke von 2.000 Dollar getestet. Silber hat die Unterstützung bei 22 Dollar je Unze gehalten. Und die angeschlagenen Platin- und Palladiummärkte haben sich kürzlich von ihren Tiefstständen erholt.Weder auf den Metallmärkten noch auf den Finanzmärkten herrscht große Besorgnis über die bevorstehende Frist zur Vermeidung eines teilweisen Stillstands der Regierung. Der Kongress muss bis nächsten Freitag einen Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung vorlegen. Wenn keine Einigung erzielt wird, werden einige Bundesbehörden vorübergehend geschlossen. Für den Durchschnittsamerikaner wird das Leben anscheinend normal weitergehen. Die eine oder andere Seite im Haushaltsstreit wird unweigerlich kapitulieren.Aber wenn in Washington D.C. wieder "Normalität" einkehrt, bedeutet dies, dass die rücksichtslosen Defizitausgaben fortgesetzt werden. Der neue Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, hat bereits seine Bereitschaft gezeigt, mit den Demokraten Abmachungen zu treffen, die keine nennenswerten Ausgabenkürzungen vorsehen. Es ist nicht der Stillstand der Regierung, der die Kreditwürdigkeit des Landes und die Glaubwürdigkeit seiner Währung gefährdet. Es sind die Pläne, die Regierung weiterhin auf einem unhaltbaren Niveau zu finanzieren, die dies tun.Selbst der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hat erklärt, dass sich die Bundesfinanzen auf einem unhaltbaren Weg befinden. Aber er scheint nicht gewillt zu sein, etwas dagegen zu unternehmen. Tatsächlich sind es die langjährige Praxis der Fed, die Zinssätze zu drücken, und ihr implizites Versprechen, bei Bedarf Staatsanleihen in unbegrenzter Menge zu kaufen, die es den Politikern ermöglicht haben, sich vor der fiskalpolitischen Verantwortung zu drücken.Während auf dem Capitol Hill eine unsolide Finanzpolitik regiert, gewinnt die Bewegung für gesundes Geld in den Hauptstädten der Bundesstaaten im ganzen Land an Einfluss. Vor kurzem stimmte die Versammlung von Wisconsin mit überwältigender Mehrheit für die Abschaffung der Verkaufssteuern auf den Kauf von Gold und Silber. Wenn die Gesetzesvorlage unterzeichnet wird, schließt sich Wisconsin 43 anderen US-Bundesstaaten an, die Bullionprodukte bereits von der Verkaufssteuer befreien.Finanzprodukte wie Aktien und Anleihen werden weder in Wisconsin noch anderswo mit Umsatzsteuern belegt. Aber es gibt noch sieben Bundesstaaten, die Anleger, die ihr Vermögen in Edelmetalle investieren, ungerecht bestrafen. Die Befürworter des gesunden Geldes hoffen, dass die starke parteiübergreifende Unterstützung, die sie in Wisconsin für die Abschaffung der Umsatzsteuer erhalten haben, den Weg für steuerfreie Edelmetallkäufe in allen 50 Bundesstaaten ebnen wird. Wisconsin ist einer der wenigen Bundesstaaten, die über den Ausgang der bevorstehenden Präsidentschaftswahlen entscheiden werden. Ob der gefährdete 80-jährige Amtsinhaber Joe Biden wiedergewählt wird, könnte davon abhängen, wie die Wähler über die Wirtschaft denken.Die Biden-Regierung will eine Rezession um jeden Preis verhindern. Und es ist durchaus möglich, dass in diesem Jahr gar keine Rezession nach den offiziellen Regierungsstatistiken ausgerufen wird. Die Parteigänger der Demokraten und die Cheerleader der Wall Street preisen eine so genannte "Goldlöckchen"-Wirtschaft an, in der sich die Nachfrage so weit abkühlt, dass die Inflation sinkt, aber nicht so weit, dass es zu einem Wirtschaftsabschwung kommt. Für diejenigen, die einen Gehaltsscheck von der Regierung erhalten oder von einem aufgeblähten Aktienmarkt profitieren, mag dies Goldlöckchen sein. Aber Millionen von normalen Arbeiterfamilien spüren, wie ihr Lebensstandard sinkt - unabhängig davon, was der neueste BIP-Bericht zeigt.Nur jeder siebte Amerikaner sagt, dass es ihm seit dem Amtsantritt von Joe Biden besser geht. Diese Zahl wäre noch geringer, wenn der Aktienmarkt nicht der Schwerkraft trotzen und neue Höchststände erreichen würde. Doch die jüngste Inkarnation der großen Technologieblase, die durch den Hype um künstliche Intelligenz angeheizt wurde, droht jederzeit zu platzen. Das wäre eine schlechte Nachricht für Joe Biden, wenn es zwischen jetzt und der Wahl passiert. Aber es könnte eine gute Nachricht für Goldanleger sein. Den Edelmetallmärkten fehlte in den letzten Monaten ein Katalysator, um das Kaufinteresse der Anleger zu wecken.Wenn sie Anzeichen dafür sehen, dass in der Wirtschaft und am Aktienmarkt nicht alles in Ordnung ist, werden sichere Häfen wie Gold und Silber mehr Aufmerksamkeit erhalten. Die Wahl selbst könnte ebenfalls als Katalysator für Goldkäufe dienen. Es besteht die Gefahr, dass die USA in politische Instabilität und soziale Unruhen abgleiten, wenn das Ergebnis nicht als frei und gerecht empfunden wird. Die Zeiten, in denen der Verlierer dem Gewinner gnädig seine Niederlage zugestand und ihm Erfolg wünschte, könnten vorbei sein.Und die Tage des US-Dollar als Weltreservewährung könnten sich ebenfalls dem Ende zuneigen. Ausländische Zentralbanken und Regierungen scheuen sich davor, die ausufernden Schulden der USA zu finanzieren. Als Reaktion darauf erhöhen sie ihre Goldbestände. Die Frage ist, wann auch mehr Privatanleger dies tun werden.: Ich grüße Sie alle. Hier ist Mike Maharrey. Ich bin Analyst und Reporter für Money Metals, und ich bin heute mit Dr. Vieira hier. Er ist Experte für Verfassungsrecht, hat einen JD von Harvard und auch einen Doktortitel in organischer Chemie. Er ist Autor einer Reihe von Büchern und hat sich in zahlreichen politischen Bereichen engagiert, darunter Recht auf Arbeit und gesundes Geld. Dr. Vieira, vielen Dank, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.: Nun, ich danke Ihnen für die Einladung.: : Sie sind ein kluger Mann. Organische Chemie ist der Grund, warum ich kein Arzt bin. Das war nicht meine Stärke, aber zum Glück müssen wir nicht darüber reden. Wir werden ein wenig über Geld sprechen, und ich bin sicher, das ist für so ziemlich jeden von Interesse. Ich möchte mit einem Rückblick auf die Vision der Gründer und der Verfasser der Verfassung beginnen. Wenn wir uns die Verfassung ansehen, sehen wir, dass der Kongress die Befugnis hat, Geld zu prägen und dessen Wert sowie den von ausländischen Münzen zu regulieren.Und dann haben wir auch ein Verbot für die Staaten, dass sie nichts anderes als Gold- und Silbermünzen zum Zahlungsmittel für ihre Schulden machen dürfen. Wenn wir also diese beiden Dinge zusammennehmen, wie sieht dann verfassungsmäßiges Geld aus? Was wollten sie mit dem System erreichen, das ihnen vorschwebte?: Sie versuchten, die Regierungen der Bundesstaaten oder der Vereinigten Staaten als Ganzes auf einen Währungsstandard, Gold und Silber in Form von Münzen, zu beschränken. Später hat sich der Supreme Court mit diesem System befasst und festgestellt, dass Bullion im Grunde genommen dasselbe sind wie Münzen, wenn sie von einer offiziellen Organisation mit einer Art Stempel versehen werden, der Menge und Reinheit angibt. So könnte das Finanzministerium der Vereinigten Staaten dies tun, was es theoretisch immer noch tut. Oder die Finanzämter der einzelnen Bundesstaaten tun es. Aber Münzgeld sollte für alltägliche Transaktionen verwendet werden. Und Gold und Silber waren die beiden von der Verfassung anerkannten Münzen.Eines der Probleme, das sich sehr schnell einstellte, war die Schwierigkeit, mit den Münzen, die das Finanzministerium prägte, Kleingeld zu produzieren, da die Staaten keine Münzen prägen durften. Also wurden Münzen in Form von Wertmarken in das System eingeführt, und das waren die Münzen, die nicht aus Gold und Silber bestanden. Wir haben sie auch heute noch. In der Tat ist der größte Teil unseres Münzgeldes von dieser Sorte. Ursprünglich wurde für die Cents eine Art unedles Kupfer verwendet, dann kam Nickel dazu und so weiter und so fort. So sickerte das in das System ein, weil es schwierig war, sehr kleine Silber- und Goldmünzen für kleine Transaktionen zu prägen.Und dann waren die Banken natürlich eine weitere Möglichkeit eine Art geldpolitische Unterströmung anzudeuten. Denn es gab und gibt Bankschecks und Banknoten mit sehr kleinem Nennwert, und natürlich konnte man auf einen Scheck nicht nur große Mengen an Dollar, sondern auch eine große Menge an Cents schreiben. Diese waren also zu jener Zeit sinnvoll, und aufgrund physischer Einschränkungen war es sehr schwierig, sie zu umgehen.