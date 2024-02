Platin - Stabilisierungsphase vor dem Aus

Seit Jahresbeginn steckt der Platinpreis in einer Korrekturphase, die die Züge einer bärischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation annimmt. Nach einer kurzen Erholung ausgehend vom Support bei 865 USD prallte der Kurs zuletzt von der Hürde bei 908 USD nach unten ab und setzte erneut an die wichtige Zwischenmarke bei 889 USD zurück. Noch fehlt dem Kursrückgang die nötige Dynamik, um die Erholung zu gefährden. Dies kann sich allerdings schnell ändern.Bleibt der Platinkurs jetzt unter 889 USD, könnte es zu einer kleinen Verkaufswelle bis 865 USD kommen. An dieser Stelle müssten die Bullen eingreifen und zu einem Ausbruch über 889 und 908 USD ansetzen, um die Chance auf eine weitere Erholung in Richtung 938 USD zu bewahren.Solange der Widerstand bei 908 USD aber nicht durchbrochen wurde und die aktuelle Abwärtsbewegung Bestand hat, ist ein Abverkauf unter 865 USD wahrscheinlicher. Darunter stünde eine Verkaufswelle an, die Platin schnell bis 822 und 810 USD, das Tief des Jahres 2022, drücken kann.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)