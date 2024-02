G-20: Weltwirtschaft mit wachsender Chance auf sanfte Landung

Die Weltwirtschaft hat eine wachsende Chance auf eine weiche Landung, sagten die Finanzchefs in einem Entwurf der Abschlusserklärung des G-20-Treffens in Brasilien diese Woche und nannten eine schneller als erwartete Disinflation als eines der Aufwärtsrisiken, wie Yahoo Finance in Bezug auf Bloomberg berichtet."Wir stellen fest, dass die Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung der Weltwirtschaft zugenommen hat", heißt es in dem Entwurf des Kommuniqués vom 23. Februar, der Bloomberg News vorliegt. "Die Risiken für die globalen Wirtschaftsaussichten sind ausgewogener. Zu den Aufwärtsrisiken gehört eine schneller als erwartete Disinflation." Der Text ist noch nicht endgültig und wird in São Paulo vor der Ankunft der Finanzminister am Mittwoch intensiv verhandelt.Die Erklärung spiegelt eine relativ optimistische Sicht der Weltwirtschaft wider, die in den letzten Jahren damit zu kämpfen hatte, die Auswirkungen der Pandemie, der steigenden Inflation und des starken Zinsanstiegs zu überwinden. "Die Inflation ist in den meisten Volkswirtschaften zurückgegangen, was größtenteils auf eine angemessene Geldpolitik, die Lockerung von Engpässen in der Versorgungskette" und moderate Rohstoffpreise zurückzuführen ist, heißt es in dem Entwurf der G-20. Es wird davor gewarnt, dass weiterhin die Gefahr einer ungünstigen Inflationsdynamik besteht, die zu anhaltend angespannten Finanzierungsbedingungen führt.Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose für das globale Wirtschaftswachstum im Jahr 2024 auf 3,1% angehoben, da das Wachstum in den USA stärker ausfiel als erwartet und China fiskalpolitische Unterstützung gewährte. Bei einer Pressekonferenz in São Paulo am Dienstag betonte US-Finanzministerin Janet Yellen die Rolle der USA: "Amerikas Weg zu einer sanften Landung hat das globale Wachstum gestützt."Yellen erkannte Risiken für die Aussichten an, darunter die anhaltenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, die die Rohstoffpreise in die Höhe treiben und die Lieferketten unterbrechen, sowie die Schuldenprobleme von Ländern mit niedrigem Einkommen. Sie wies darauf hin, dass "die Inflation in vielen Ländern zurückgegangen ist", hielt sich aber mit der Aussage zurück, dass Zinssenkungen jetzt angebracht sein könnten.© Redaktion GoldSeiten.de