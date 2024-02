Commerzbank senkt Preiserwartungen für Gold und Silber

Die Commerzbank senkt Gold- und Silberpreisziele für 2024 wegen weniger aggressiver Zinssenkungen der Fed, wie aus einem Artikel von Kitco News hervorgeht. Thu Lan Nguyen, Leiterin der Research-Abteilung der Commerzbank, verringert in ihrer jüngsten Notiz zu Gold ihr Preisziel um 50 $. Gleichzeitig senkt die Rohstoffanalystin auch ihr Jahresendziel für Silber.Nguyen sagte, sie sehe den Goldpreis im Laufe des Jahres auf 2.100 $ pro Unze steigen, was unter dem im Dezember erreichten Allzeithoch von 2.135 $ liegen würde. Beim Silber sieht Nguyen das Edelmetall zum Jahresende bei 28 $ pro Unze, was unter der ursprünglichen Prognose von 30 $ liegt. "Dies ist größtenteils auf die Erwartung zurückzuführen, dass die US-Notenbank ihren Leitzins im kommenden Zyklus weit weniger stark senken wird, als wir bisher erwartet hatten", erklärte sie.Seit Ende Dezember hatte die Bank mit einer aggressiven Zinssenkung durch die Fed gerechnet, da sich die Inflation abschwächt und die Wirtschaftsaktivität nachlässt. Sie ging von einer Zinssenkung auf 3,5% innerhalb der nächsten zwei Jahre aus. Jetzt haben die Volkswirte der Bank ihre Erwartungen jedoch revidiert, da die US-Konjunktur weiterhin gut läuft und die Inflation hartnäckig auf hohem Niveau verharrt. Die Commerzbank geht nun davon aus, dass die Fed Funds Rate bis Ende 2025 nur noch auf 4,25% sinken wird, da die US-Notenbank ihre restriktive Geldpolitik für einen längeren Zeitraum beibehalten wird.Obwohl die Commerzbank ihre Preiserwartungen für das Jahresende nach unten korrigiert hat, sieht Nguyen weiterhin nur geringe Nachteile für die Edelmetalle. Einer der Gründe, warum Nguyen für Gold und Silber optimistisch bleibt, ist, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Zentralbank in der Lage sein wird, die Inflation auf ihr Ziel von 2% zu senken."Die anhaltenden Inflationsrisiken sollten dem Goldpreis zugute kommen, da sie die Aussichten für den US-Realzins unter Druck setzen und daher Goldanlagen relativ gesehen weiterhin attraktiv erscheinen lassen", so die Expertin. "Alles in allem halten wir daher an unserer Einschätzung eines steigenden Goldpreises in diesem Jahr fest. Im nächsten Jahr dürfte sich der Preis jedoch stabilisieren, da der Spielraum der US-Notenbank für Zinssenkungen begrenzt ist", fügte sie hinzu.© Redaktion GoldSeiten.de