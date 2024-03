Eine Geschichte zweier Märkte

Wenn Nvidia das Aushängeschild für den "irrationalen Überschwang, Version 2024" ist, dann muss der Ruf nach "irrationaler Abscheu" von Newmont Corp. kommen. Der größte Goldproduzent der Welt, der soeben beschlossen hat, sechs Projekte der untersten Kategorie, die ihn in den letzten zehn Jahren ein Vermögen gekostet haben, im Rahmen eines Expansionsplans zu verwerfen, der zu folgendem Ergebnis geführt hat:Der ausgewiesene Nettoverlust in Höhe von 2,5 Mrd. USD wurde durch außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,9 Mrd. USD, Rückgewinnungskosten in Höhe von 1,5 Mrd. USD und Transaktions- und Integrationskosten von Newcrest in Höhe von 464 Mio. USD verursacht; diese Posten sind in den bereinigten Ergebnissen nicht enthalten.Die AISC sind von 1.233 Dollar je Unze im Jahr 2023 auf 1.444 Dollar je Unze gestiegen, während der freie Netto-Cashflow für ein Unternehmen mit einem Umsatz von 2,8 Mrd. USD gerade einmal 88 Mio. USD beträgt. Die Entscheidung, diese zweitklassigen Projekte zu verwerfen, ist einfach: Die institutionellen Aktionäre sind von der Art und Weise, wie das Unternehmen geführt wird, völlig angewidert. Sie sagen, dass die Maklerbranche berüchtigt ist für ihren "Einstellen zum Hoch; Entlassen am Boden"-Ansatz bei der Rekrutierung.Im Goldbergbaugeschäft hat jeder große Produzent mit Ausnahme von Newmont seine Operationen rationalisiert, um ein besseres Cash-Management zu erreichen. Da aus dem Berg von verarbeitetem Gestein nur ein winziger Betrag an freier Liquidität erwirtschaftet wird, beschließt man, die Expansionsstrategie "Hoch kaufen, niedrig verkaufen" zu perfektionieren. Es ist kein Wunder, dass der Senior Gold Miner ETF hier nur noch 0,54 Dollar von einem 52-Wochen-Tief entfernt ist.Vielen Dank, Newmont.Nach mehr als 45 Jahren an den Kapitalmärkten, von denen sich die meisten auf Edelmetallexplorations- und -entwicklungsunternehmen konzentrierten, bin ich immer wieder erstaunt, dass ein junger Mensch, der ein Portfolio mit Gewinnern aufbauen will, sich von der Bergbauindustrie angezogen fühlt. Vergessen Sie die Tatsache, dass Technologie anziehender, trendiger und gesellschaftsfähiger ist als die klimabedrohende Rohstoffgewinnung. Konzentrieren Sie sich stattdessen auf eine einfache Realität: Goldunternehmen sind lausige Investitionen.Der GDX:US erreichte seinen Höchststand im August 2020 zusammen mit einem Goldpreis, der zum ersten Mal die Marke von 2.000 Dollar je Unze durchbrach. Seitdem konnte sich der Goldpreis auf hohem Niveau halten, da die Zentralbanken und asiatische Käufer das physische Produkt inhalieren.Doch dank der übergewichteten Position des börsengehandelten Fonds GDX:US in Newmont haben Anleger, die die Hebelwirkung von Aktien gegenüber physischem Gold nutzen wollten, Geld verloren. Sie hätten im August 2020 Aktien von Tesla Inc. anstelle des GDX:US zu 100 Dollar kaufen können und hätten trotz der schrecklichen Betriebsleistung von TSLA und des Rückgangs von 53,7% gegenüber dem Höchststand von 2022 immer noch einen doppelten Gewinn erzielt.Die Goldenthusiasten sprechen schon seit Jahren über die sich abzeichnende Explosion des Goldpreises, und bei Silber sind sie sogar noch unnachgiebiger. Eric Sprott sagte kürzlich, dass "der Silberbullenmarkt erst bei 50 Dollar beginnt", während Peter Schiff Bitcoin-Inhabern weiterhin rät, ihre Kryptowährungen abzustoßen und sofort in Gold umzuschichten, damit sie nicht ihr ganzes Geld verlieren. Im August 2020, als GDX bei 42 Dollar gehandelt wurde, hätte man BTC für 11.000 Dollar je Coin kaufen können. Heute liegt er bei über 50.000 Dollar, während der GDX bei 26,16 Dollar steht. Ist es da ein Wunder, dass die jungen Leute, die heutzutage das ganze Geld verwalten, die Goldunternehmen meiden?Ich bin ein glühender Stier, was die Aussichten für die Preise von Goldbullion angeht, und ich glaube, dass Silber irgendwann nachziehen wird. In der kalten, harten Realität sind Goldunternehmen jedoch keine Goldbullion.Vor der Jahrtausendwende waren sie wunderbare Hebel auf den Goldpreis, aber seit der Weltwirtschaftskrise 2008 und der Schaffung aller Arten von Ersatzprogrammen des Wohlfahrtsstaates zum Schutz der US-Aktienmärkte hat die pawlowsche Essensglocke die neue Welle junger Aktienanleger dazu veranlasst, alles andere als Goldunternehmen zu besitzen. Zinssenkungen der Fed kommen? Kaufen Sie Nvidia. Steigende Arbeitslosenzahlen? Kaufen Sie Super Micro Computer Inc. Inflation läuft "heiß"? Kaufen Sie Bitcoin und vermeiden Sie die Entwertung der Währung.Aber Anleger, die diesem dampfenden Haufen seit 2020 gefolgt sind und sich in die am meisten gehasste Anlageklasse - Silberaktien, dicht gefolgt von Goldaktien - eingekauft haben, haben eine wertvolle Lektion gelernt, die von diesen Rockstar-Ressourcengurus vielleicht vernachlässigt wurde, nämlich dass man vielleicht warten sollte, bis das "Hass-Meter" die "rote Linie" erreicht hat, bevor man sich von seiner konträren Anlagestrategie mit Füßen treten und ins Armenhaus bringen lässt.Nachdem ich im Jahr 2020 fest daran geglaubt hatte, dass die steigenden Schulden und Defizite auf der ganzen Welt dazu führen würden, dass die Anleger zuerst in Gold und dann in die Unternehmen investieren würden, wobei die größten Hebelwirkungen bei den Junior-Goldentwicklern zu verzeichnen wären, schaue ich in den Spiegel und frage mich, welche Umstände noch goldfreundlicher sein könnten als die, in denen wir uns heute befinden. Fiskal- und geldpolitisches Chaos, geopolitische Unruhen, Pandemien, Betriebsstilllegungen und eine rasende Inflation haben es nicht geschafft, die Kinder in den Gold- und Silbermarkt zu locken.Die Zeit hat bewiesen, dass Technologieaktien ein besserer Inflationsschutz sind als alles andere, und das wird sich auch nicht ändern, solange die Märkte es nicht anders wollen. Bis dahin werde ich mich auf das eine Metall konzentrieren, das die Kiddies verstehen können - Kupfer. Sie haben das Lithium-Narrativ verstanden und gekauft, bis es nicht mehr funktionierte, aber nicht bevor sie enorme Gewinne aus der Batteriemetall-Manie gezogen haben.Als Nächstes haben sie begriffen, dass der sauberste Ersatz für fossile Brennstoffe bei der Ausweitung der Elektrifizierungsbewegung die Kernenergie ist, und das Metall, das diese Manie antreibt, ist (und bleibt) Uran. Auch sie haben aus diesem Wahn enorme Gewinne mitgenommen. Während die Fundamentaldaten für Lithium und Uran diametral entgegengesetzt sind, wird die Nachfrage nach Uran mit der Inbetriebnahme neu gebauter Reaktoren in die Höhe schnellen. Die Kiddies haben das verstanden.