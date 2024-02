Silver Institute: Was den Silberpreis bewegt

Silber ist sowohl eine Finanzanlage als auch ein Industrierohstoff, der Silberpreis wird deshalb von zahlreichen Faktoren bestimmt, deren Bedeutung im Laufe der Zeit stark schwanken kann. Um diese komplexe Reihe von Faktoren zu untersuchen und besser zu verstehen, hat das Silver Institute Precious Metals Insights mit einem neuen Marktbericht unter dem Titel "Factors that Determine the Silver Price" (Faktoren, die den Silberpreis bestimmen) beauftragt.Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass es keine magische Formel oder Kombination von Faktoren gibt, die das Niveau oder die Schwankungen des Silberpreises konsistent und genau erklären. Der Silberpreis bewegt sich zwar nicht zufällig, aber seine künftige Entwicklung ist auf der Grundlage früherer Trends nicht vollständig vorhersehbar.Silber ist eng mit bestimmten Faktoren verbunden, die sich regelmäßig als wichtig für die Preisbildung erweisen, während andere Variablen nur selten oder gar keinen Einfluss auf das weiße Metall zu haben scheinen. In diesem Bericht werden die wichtigsten Faktoren für die Entwicklung des Silberpreises in den letzten Jahrzehnten identifiziert und erläutert. Er bewertet die Angebots- und Nachfragebedingungen für Silber, um festzustellen, inwieweit sich deren Veränderungen auf den Preis ausgewirkt haben könnten, und untersucht verschiedene exogene Faktoren, die für die Bewegungen des Silberpreises verantwortlich sein könnten.Neben den Grundlagen von Silberangebot und -nachfrage geht der Bericht auch darauf ein, wie der Silberpreis durch Gold- und Kupferpreise, die Beziehung zwischen Silber und dem Commodity Research Bureau Index, Wechselkurse, Zinssätze, Inflation und Aktienkurse beeinflusst werden kann.In dem Bericht selbst heißt es außerdem: "Es wäre jedoch irreführend, aus den obigen Ausführungen zu schließen, dass es unmöglich ist, die Beziehungen zu ermitteln, die wahrscheinlich den stärksten Einfluss auf den Silberpreis haben werden, und diese nach ihrer Bedeutung zu sortieren. [...] Und obwohl man Korrelation nicht mit Kausalität verwechseln sollte, weisen die statistischen Daten eindeutig auf die Faktoren hin, die sich langfristig als die wichtigsten für den Silberpreis erwiesen haben."Den kompletten Bericht können Sie unter diesem Link in englischer Sprache einsehen.© Redaktion GoldSeiten.de