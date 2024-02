Maaßen, Krall & Vor-Wahl-Panik in Thüringen? DAS muß jeder sehen!

Der Ausfall des deutschen Stromnetzes rückt laut TransnetBW näher, die deutsche Wirtschaft trägt, so Marcel Fratzscher, nach zwei Jahren Urkraine-Krieg Lasten von mindestens 200 Mrd. Euro, der französische Präsident Macron schließt den Einsatz westlicher Truppen in der Ukraine nicht mehr aus, was Kanzler Scholz ablehnt.Helmut Reinhardt, Interviewer für die Werteunion und ebenfalls verantwortlich für den Yt-Kanal von Max Otte, wird von Hans-Georg Maaßen gefeuert, weil er nach dem WU-Zerwürfnis auch Markus Krall zu Wort kommen ließ. Die Vorwürfe von Reinhardt an Maaßen sind hart, so soll sich Maaßen u.a. ungebührlich über Markus Kralls jüngste Krankheit geäußert haben und schade der Opposition. Maaßen wiederum wirft Krall nicht abgestimmtes Verhalten vor und bezeichnet ihn als realitätsfremd und aggressiv.Das Superwahljahr ist da und damit steigt im Establishment die Angst vor unerwünschten Ergebnissen.Die Hochschulen in Thüringen haben eine besondere Idee und rufen Studenten auf, ihren Hauptwohnsitz rechtzeitig zu verlagern und dann richtig zu wählen.Ergänzung: Transnistrien liegt zwischen Moldau und der Ukraine.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)