Ghana plant seine Goldproduktion weiter zu erhöhen

Laut Präsident Akufo-Addo soll die Goldproduktion von Ghana auf rund 4,5 Millionen Unzen pro Jahr gesteigert werden. Drei große Minen in den Regionen Ahafo, Upper-East und Upper-West befinden sich derzeit im Bau, und das Bergbauunternehmen Cardinal Namdini will im letzten Quartal dieses Jahres in Upper-East das erste Gold fördern, berichtet Adom Online Im vergangenen Jahr hat das Land seine Position als größter Goldproduzent Afrikas zurückerobert und Südafrika mit einer Goldproduktion von 4 Millionen Unzen überholt. Präsident Nana Akufo-Addo sagte in seiner Rede zur Lage der Nation, dass die progressive Politik der Regierung, einschließlich der Wiederbelebung stillgelegter Minen wie Obuasi und Bibiani sowie der Erweiterung bestehender Minen, zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen habe.Die Senkung der Quellensteuer auf unverarbeitetes Gold aus dem Kleinbergbau von 3% auf 1,5% habe in den letzten zwei Jahren zu einem Anstieg der Goldexporte aus dem Kleinbergbau um 900% geführt. Der Präsident meinte, dass die erwarteten Ergebnisse des Fortschritts im Goldsektor darauf abzielen, das Wirtschaftswachstum des Landes zu fördern.Trotz seines Reichtums an Bodenschätzen hat Ghana in den vergangenen Jahren nur wenig vom Rohstoffsektor profitiert, da die meisten Bergbaugemeinden aufgrund einer fehlgeleiteten Politik unter gravierenden infrastrukturellen Defiziten leiden. Um den Wert der Goldproduktion zu steigern, hat das Land im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft eine Goldscheideanstalt mit einer Kapazität von 400 Kilogramm errichtet. Die Regierung befindet sich außerdem in der Endphase der Verhandlungen über ein Zertifikat der London Bullion Market Association.© Redaktion GoldSeiten.de