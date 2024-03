CPM Group: Silver Facts & Fantasies 2024 - Teil 1

Die CPM Group hielt kürzlich ein Seminar mit Namen "Silver Facts and Fantasies 2024", bei dem Fragen und Antworten rund um das Thema Silber vorgestellt wurden. Das Seminar findet jährlich statt, wobei sich 2024 mehr als 450 Teilnehmer für die 2,5-Stunden-lange Präsentation registrierten. Jeffrey Christian, Gründer der CPM Group, unterteilte mehr als 150 Fragen in verschiedene Kategorien.Im nun veröffentlichten ersten Teil der Seminar-Zusammenfassung wird der Platz der CPM Group am Silbermarkt angesprochen sowie die historischen und aktuellen Prognosen für den Silberpreis. Ebenfalls erwähnt werden wichtige Faktoren, die sich 2024 auf den Silbermarkt auswirken könnten. Vor allem dieses Jahr sei das Thema Silber wieder relevant geworden, da eine Welle an "schlechten" Informationen den Silbermarkt mit verrückten Erwartungen überflute."[…] Denn es gibt gute Informationen und schlechte. Es gibt einige Leute, die allgemein versuchen, das Richtige zu vermitteln, auch wenn ihnen wichtige Fakten fehlen. Dann kommt es zur Veröffentlichung von schlechten Berichten. Nicht nur schlechte Berichte, sondern auch inakkurate, die die Entwicklungen am Silbermarkt falsch widerspiegeln", erklärte Christian während des Seminars.Wichtige Faktoren für den Silberpreis in diesem Jahr seien unter anderem die Bergbauproduktion, aber auch die Nachfrage aus der Solarbranche. Christian erklärte, dass die Solarbranche bereits im letzten Jahr stark expandiert und Silber gekauft habe, was bedeute, dass die Branche noch ausreichend Metall vorrätig habe. Demnach sollte die Branchennachfrage nach Silber dieses Jahr nicht so stark ausfallen wie im letzten Jahr.Wichtiger sei hingegen die Nachfrage aus der Automobilbranche, in der Elektrofahrzeuge zunehmend an Wichtigkeit gewinnen. Mit diesem zunehmenden Fokus würde auch die Elektronik, die immer mehr in diesen Fahrzeugen verbaut wird, an Bedeutung gewinnen. Das gereiche demnach auch Silber zum Vorteil und erhöhe den Anteil des grauen Metalls, das beim Bau der Elektrofahrzeuge verwendet wird.© Redaktion GoldSeiten.de