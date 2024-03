Jahresabschlusszahlen der US-Goldproduktion 2023

Der US Geological Survey ( USGS ) veröffentlichte gestern die aktuellen Zahlen zur Goldminenproduktion in den USA per Ende 2023. Demnach gab es im Dezember einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Dezember 2023 wurden insgesamt 15.200 Kilogramm Gold gefördert, 2022 waren es 15.600 Kilogramm. Im Vormonat November 2023 wurden 14.600 Kilogramm gefördert. Die Jahresproduktion lag bei 168.000 Kilogramm Gold, 2022 waren es noch 173.000 Kilogramm.Die Tagesproduktion im Dezember lag bei 491 Kilogramm pro Tag, im November waren es 486 Kilogramm pro Tag. Im Jahr 2023 lag die Tagesproduktion bei durchschnittlich 460 Kilogramm pro Tag. Im Jahr 2022 waren es 473 Kilogramm pro Tag.Der von Engelhard Industries ermittelte Durchschnittspreis für Gold im Dezember 2023 lag bei 2.034,21 Dollar je Unze und damit um 49,06 Dollar höher als im November.© Redaktion GoldSeiten.de