GoldSeiten.de veröffentlicht Mobile-Version für Smartphone

Mit der wachsenden Anzahl von Nutzern ist es unerlässlich, stetig optimierte Versionen der Website anzubieten, um sowohl die Zugänglichkeit als auch die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Dabei können die Bedürfnisse und Verhaltensweisen von Nutzern der Desktop- & der mobilen Version variieren.Der Schritt hin zu einer Mobile-Version war längst überfällig. Aber es ist nicht immer so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. In unserem Fall gab und gibt es keine fertige Standardsoftware, wie sie für Onlineshops, Foren oder Blogs verwendet wird. Die Grundstruktur von GoldSeiten.de basiert zwar auch auf einem Content-Management-System, jedoch sind 2/3 der Softwaremodule Neu- und Umprogrammierungen, deren Anpassungen dem Nischenthema geschuldet sind. Nach fast 25 Jahren GoldSeiten hat sich einiges angesammelt…Heute ist es nun soweit! Nach einiger Entwicklungs- und Testzeit präsentieren wir Ihnen die nagelneue Mobile-Version. Damit sollte es allen Smartphone-Nutzern leichter fallen, aktuelle Newsinhalte, Kurse & Charts sowie Analysen mobil abzurufen.Leider ist es uns aufgrund des Umfangs der Website nicht möglich, die neue Mobile-Version bis ins kleinste Detail zu überprüfen. Zudem unterscheiden sich die Endgeräte merklich voneinander, angefangen bei der installierten Software (Android, iOS, etc.).Sie möchten uns unterstützen und mithelfen? Sollten Sie beim Besuch auf unserer neuen mobilen Version auf Bugs, Anzeigefehler, Ladezeitprobleme oder Ähnliches stoßen, dann senden Sie uns bitte eine E-Mail an layout@goldseiten.de mit dem Problem, der URL und einem Screenshot.Wir bedanken uns bei Ihnen bereits im Voraus und hoffen, dass Sie unsere Smartphone-Version hilfreich finden.Ihr GoldSeiten Team