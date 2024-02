Resolute Mining Ltd. mit vorläufigen Jahresergebnissen

Heute, nach Börsenschluss in Sydney, hat Resolute die vorläufigen Jahresergebnisse vorgelegt: Link Während der Umsatz leicht rückläufig war, konnte Resolute das EBITDA von 148 auf 161 Millionen USD steigern und statt eines Verlustes von 34,66 Millionen USD nach Steuern stand diesmal ein Gewinn von 182,7 Millionen USD auf der Uhr:Ende 2023 hatte Resolute Mining eine Netto-Cash-Position von 14 Millionen USD, im Jahr zuvor war es noch eine Netto-Verschuldung von 31,6 Millionen USD.Ich kann nichts Schlechtes an den Zahlen finden und das Unternehmen erscheint mir weiterhin sehr gut positioniert, um bei einem Goldpreisanstieg überdurchschnittlich zu profitieren.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.