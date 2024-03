Palladium - Bullen wieder in Lauerstellung

Palladium befindet sich übergeordnet in einem mittelfristigen Abwärtstrend, konnte allerdings nach einem Einbruch, der fast an das mehrjährige Tief bei 837 USD geführt hatte, ab Mitte Februar eine steile Erholung starten. Dieser Anstieg führte direkt an den Widerstand bei 993 USD. Dort setzte in der vergangenen Woche eine Korrektur ein, die am Mittwoch auf Höhe des Supports bei 920 USD abgebremst wurde.Mit der bisherigen Verteidigung der Unterstützung bei 920 USD haben sich die Bullen die Chance bewahrt, Palladium direkt wieder an den Widerstand bei 993 USD zu kaufen. Darüber wäre ein weiteres Kaufsignal aktiv und mit einer Rally bis 1.055 und 1.083 USD zu rechnen. Sollte die Marke ebenfalls überschritten werden, könnte der Anstieg sogar schon bis 1.192 USD führen.Unter 920 USD würde sich die Korrektur dagegen zunächst bis 875 USD fortsetzen und dort ein weiterer Aufwärtsimpuls folgen können. Erst darunter stünde ein Abverkauf bis 837 und ggf. 805 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)