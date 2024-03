Talisker Resources meldet Ergebnisse von Goldprojekt Bralorne

Das Unternehmen Talisker Resources Ltd. veröffentlichte die Ergebnisse des Ressourcenumwandlungsprogramms für das Goldprojekt Bralorne. Unter Anderem schnitt es dabei 24,41 g/t Gold über 1,50 Meter innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 7,33 g/t Gold über 5,70 Meter auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Bralorne. Talisker begann am 17. Oktober 2023 mit Bohrungen zur Ressourcenumwandlung, wobei 15.000 Bohrmeter geplant wurden. Im Rahmen des Programms wurden nun insgesamt 81 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 14.949 Metern gebohrt. Es konzentriert sich darauf, das Vertrauen in die Adern Alhambra, BK-9870 und BK zu erhöhen.Höhepunkte der Bohrungen:• Bohrloch SB-2023-030A (Ader BK-9870): 24,41 g/t Gold über 1,5 Meter innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 7,33 g/t Gold über 5,70 Meter• Bohrloch SB-2023-030A (Ader Alhambra): 10,4 g/t Gold über 0,8 Meter innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 5,51 g/t Gold über 3 Meter• Bohrloch SB-2023-026: 18,93 g/t Gold über 1 Meter innerhalb eines breiteren Abschnitts mit 6,49 g/t Gold über 4,95 Meter© Redaktion MinenPortal.de