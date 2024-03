Index-Umstellungen

Es stehen die Quartalsumstellungen bei den australischen Indizes an, die per Montag, den 18.03.2024 gelten. Da einige unserer Depotwerte betroffen sind, hier der Link und nachfolgend die Änderungen: Link In den ASX200 wird Red 5 (ASX: RED) neu aufgenommen. Das betrifft uns indirekt, da Red 5 mit unserer Silver Lake Resources (ASX: SLR) zusammengehen wird und sollte positiv sein. Den Index verlassen muss Chalice Mining (ASX: CHN). Der Kursrückgang hat den Börsenwert zu stark schmelzen lassen.Dann gibt es Änderungen beim "All-Ordinaries" der ASX. Hier wird GreenX Metals (ASX: GRX) und IperionX Ltd. (ASX: IPX) aufgenommen.Ebenso wird unsere PatriotT Battery Metals (ASX: PMT) in den Index inkludiert. Keine unserer Aktien fliegt aus dem Index.In den vergangenen zwei Jahren hatten die Indexumstellungen keine allzu großen Auswirkungen mehr auf die Kurse, wie es früher der Fall war. Gerade die S&P Indizes scheinen die Prozesse im Vorfeld so zu gestalten, dass die Kurse kaum mehr schlagartig beeinflusst werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.