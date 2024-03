Ex-Merkel-Berater gesteht Ungeheuerliches!

Das "Abflachen der Kurve" wurde ab 2020 wie ein Mantra in den Medien transportiert, der "R-Wert" mußte gesenkt werden. Was steckte wirklich dahinter? In Graz plauderte Prof. Heinz Bude, Soziologe und Ex-Merkel-Berater aus dem Nähkästchen. Man habe zur Überzeugung der Menschen etwas gesucht, daß den Anschein von Wissenschaft erweckt habe. Auch für die Zukunft geht Bude von Ereignisse aus, die harte Maßnahmen des Staates erfordern würden.Im Ukraine-Konflikt verschärft sich die Tonlage weiter. Putin behauptet, die Nato bereite einen Angriff auf Rußland vor, was die Gefahr einer nuklearen Konfrontation vergrößert. Kryptos und Aktien haussieren, Edelmetalle und Minenaktien werden weiter verkannt. Risiko-Fehleinschätzung?!© Jan KneistM & M Consult UG (hb)